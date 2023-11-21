Keşan'da okul önünde bacağından vurulan kişi yaralandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde okul önünde silah ile bacağından vurulan bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İspat Cami Mahallesi’ndeki Yekta Baydar Ortaokulu yanında yolda yürüyen A.Y., kimliği henüz bilinmeyen bir kişi tarafından silah ile bacağından vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.