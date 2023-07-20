KPSS oturumları 23 Temmuz'da başlıyor

Kamu Personeli Seçme Sınavı (2023-KPSS) maratonu, 23 Temmuz’da yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15’te, öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45’te başlayacak. Alan Bilgisi Sınavları 29-30 Temmuz tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 6 Ağustos tarihinde uygulanacak.

KPSS oturumları hakkında değerlendirmelerde bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "81 il ve KKTC Lefkoşa’da 105 sınav merkezinde uygulanacak KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumları ile KPSS maratonumuz hem bizler hem adaylar için başlıyor. 23 Temmuz’da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 aday başvuru yaptı. Bu adayların 572 bin 20’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. 29-30 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 aday, 6 Ağustos’ta uygulanacak ÖABT’ye 452 bin 658 aday başvuru yaptı" dedi.

Deprem bölgesindeki illerden gelen başvuruların yüksek olduğuna dikkati çeken Ersoy, "2023-KPSS oturumlarına 400 binin üzerinde deprem bölgesinden başvuru geldi. Bizler tüm imkanlarımızla depremzede adaylarımızın yanında olacağız. Bölgede uyguladığımız diğer sınavlarda olduğu gibi bu sınavın da sağlıklı şekilde yapılması için tüm tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Ersoy, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarında emniyet görevlisi dahil 178 bin 352 görevlinin yer alacağını aktararak, tüm sınav görevlilerinin görevleriyle ilgili eğitimleri alarak sahada olacağını söyledi. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarına yaklaşık 2 bin engelli adayın başvurduğunu, adayların sınavda karşılaşabileceği tüm engelleri ortadan kaldırdıklarını da belirten Ersoy, oturumlara başvuran adayların 18 ile 68 yaşları arasında olduğunu ve başvuruların 22-30 yaş arasında yoğunlaştığını söyledi. Ersoy, "Bu yaş grubunda 600 binden fazla başvuru bulunuyor" dedi.

Ersoy, sınavın yapılacağı tüm illerde sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını, tüm sınav sürecinin ve alınan güvenlik önlemlerinin diğer kurumlarla iş birliği içerisinde yürütüldüğünü aktardı. 23 Temmuz’da başlayacak KPSS sürecinde sınavlara katılacak adaylara başarılar dileyen Ersoy, sınav görevlilerine de kolaylıklar diledi.