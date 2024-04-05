Kulüpler iftar yemeği programında bir arada

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde faaliyet gösteren kulüpler iftar yemeği programında bir araya geldi.

Kulüpler iftar yemeği programında bir arada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde faaliyet gösteren kulüpler iftar yemeği programında bir araya geldi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesinde faaliyet göstermekte olan öğrenci kulüpleri üniversite öğrenci yemekhanesinde iftar yemeği programı yapıldı.

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Programa Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt, Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakki İşcan ve öğrenciler katıldı.

Programdan sonra üniversite tören alanında öğrencilere lokma ve dondurma ikramı yapıldı.