Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ses Sanatçısı ve Asma Davul Virtüözü Ahmet Merih Çelik, kurumaya yüz tutan göletin başında davul çalıp mani söyledi.

Daha önce suyun altında, paraşütte ve kayak yaparken davul çalan Ses Sanatçısı ve Asma Davul Virtüözü Ahmet Merih Çelik, kuraklık sebebiyle kurumaya yüz tutan baraj ve göletler için de bir dörtlük hazırladıktan sonra davulunu alıp Bıyıkali Göleti’nin yolunu tuttu. Su kıtlığı yaşanmadan farkındalık oluşturmak isteyen Çelik, göletin başında davul çalarak mani söyledi. Çekilen görüntüler, sosyal medyada binlerce kez izlendi.

Ahmet Merih Çelik, “Ülkemizde son dönemlerde bayağı sıcak havalar, sıcak günler geçiriyoruz. O yüzden sıcaklıkların artmasıyla aynı zamanda kuraklıkta arttı. Kuraklığın artması sebebiyle davulumu aldım, Tekirdağ’da Bıyıkali Göleti’ne geldik. Burada bir farkındalık oluşturmak istedim. Bu da insanlarımızın suyu biraz daha tasarruflu kullanmaları açısından, biraz daha minimal şekilde kullanması açısından böyle bir farkındalık oluşturmak istedik. İnşallah verimli olur diye düşünüyorum” dedi.

Göletin yanında farkındalık amacıyla davul çalıp mani söyleyen Çelik, o anlara ilişkin çektirdiği videonun sosyal medyada oldukça ilgi gördüğünü de ifade ederek, “Çektiğimiz video sosyal medyada oldukça ilgiyle izlendi. Çok güzel geri dönüşler aldık. Vatandaşlarımıza, insanlarımıza ve bizleri sevenlere en azından bir şekilde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Güzel sonuçlar aldık diye düşünüyorum” dedi.