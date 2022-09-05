Mektebim Koleji ve SİSED'den Silivri'de Bir İlk

VİTA Okul Bilgilendirme Sistemi ile yapılan anlaşma doğrultusunda, bu uygulamanın takip yeteneği sayesinde veliler ve okul yönetimi, Mektebim öğrencilerinin okula gelirken ve eve dönerken tüm aşamalarını takip edebilecek.

VİTA Yetkilisi Rakibe Macaroğlu, SİSED Başkanı Muharrem Şentürk ve Silivri Mektebim Koleji Müdürü Serdar Şeker’in imzaladığı ortak protokole göre, servis öğrencinin evine yaklaştığında veliye “Öğrencinizin servisi evinize 1 km mesafededir” şeklinde bildirim gönderecek. Öğrenci servise bindiğinde ve servisten inip okula ya da eve ulaştığında da veliye bildirim gönderen sistemde, veli dilediği zaman servisin Silivri haritasında nerede olduğunu ya da okula – eve ne kadar sürede ulaşabileceğini de takip edebilecek. Ayrıca sisteme girip öğrenci o gün eğer servis kullanmayacaksa ya da okula girmeyecekse bildirim yapılabilecek. Bu da servisteki diğer öğrencilerin bekleme yapmasını engelleyecek. SİSED Başkanı Şentürk, sistemi anlatırken “Silivri’ye bu donanımda bir uygulamayı bizim getiriyor oluşumuz gurur verici.

Mektebim Koleji öğrencileriyle bu sisteme hızlıca uyum sağlayarak önümüzdeki yıllarda tüm Silivrili öğrencilerimizin bu uygulamalar sayesinde okullarına daha güvenle ulaşabilmelerini hedefliyoruz” dedi. Silivri Mektebim Koleji Müdürü Serdar Şeker ise “Mektebim Koleji için bu yıl restorasyon ve reorganizasyon yılı. Bu bağlamda yaptığımız birçok çalışmanın yanına öğrenci servislerimizde gerçekleştirdiğimiz bu güvenli yenilik bizim için çok kıymetli” dedi. Özel okulculuğun hizmet sırasındaki ilk konunun öğrenci güvenliği olduğuna inandıklarını belirten Şeker “Öğrencilerimizin sabah 8.00’de evden çıkıp akşam 17.00’de eve girene kadar tam zamanlı güvenliğinin sağlanması velilerimiz kadar bizim için de son derece önemli” diyerek, Şentürk ve Macaroğlu’na bu uygulama ve hizmet için teşekkür etti.

Bu yıla “Öğrencisi mutlu, Velisi mutlu, Öğretmeni mutlu” sloganıyla giren Mektebim Koleji’nde, okulların açılacağı ilk sabah servisler de hizmete girecek.

