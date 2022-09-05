Silivrispor yeni sezona hazır 1-0

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan ve doksan dakikalık iki devre halinde oynanan hazırlık maçında her iki takımın teknik adamları kadrolarında var lan tüm oyuncuların performansını görme imkanı da buldu. Maça Silivrispor hızlı başladı ve özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarda Mimaroba kalesinde etkili ataklar geliştirdi. İlk yarıda oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Silivri temsilcisi kalesinde tehlikeli bir pozisyon görmedi. Müsabakanın tek golünü ise tecrübeli oyuncu Engin Gülle kaydetti. Oldukça keyifli geçen maçta Silivrispor 1-0 galip geldiyse de sahnelediği oyun ile lige hazır bir görüntü verirken diğer BAL temsilcisi Yükselen Mimaroba takımı ise daha tam hazır olmadığının sinyallerini verdi.

