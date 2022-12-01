Mektebim Yüzme Takımı Meyvelerini Veriyor

Mektebim’li kulaçlar, bu kez de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Edirne’nin Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü vesilesiyle düzenlediği Yüzme Şampiyonası’ndan da boş dönmedi.

50 metre sırt üstü stilde; Elis Uygur 7 Yaş Kategorisinde Edirne Üçüncüsü (30 finalist arasında)

50 metre serbest stilde; Nil Uygur, Bella Tunalı ve Poyraz Can kendi serilerinde birinci, Elis Uygur ikinci, Ekin Saniye Can üçüncü, Baybars Tiryaki dördüncü, Kaan Tunalı beşinci ve Ada Ay beşinci,

50 metre sırt üstü stilde; İstanbul Vural ve Baybars Tiryaki kendi serilerinde birinci, Bella Tunalı altıncı ve Ada Ay altıncı olarak yarışmayı tamamladı.

Dereceye giren öğrenciler Türkiye Yüzme Federasyonu Trakya Bölge Koordinatörü Tolga Kipriye tarafından madalyaları takılarak ödüllendirildi.

Öğrenciler Mektebim Koleji’nde de plaket ve madalyalar verilerek ödüllendirildi.

Mektebim Koleji ve Silivri Yüzme Kulübü antrenörleri Eralp Çelik ve Zekiye Yavuz, öğrencilerinin artık meyve alma zamanına geldiğini belirterek, Silivri’de yüzme alanında öncü olan bu takımın önümüzdeki dönemde Tekirdağ ve İstanbul’daki yarışmalara daha deneyimli olarak gireceklerini ve daha yüksek başarılar elde edeceklerini söyledi.

Bölgede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan tetkiklerde “Temiz Belgesi” alan tek özel havuz olan Silivri Mektebim Koleji havuzunda çalışmalarına devam eden Çelik ve Yavuz “Silivri’de yüzmenin tek adresi olan Mektebim Koleji havuzunda çocuklarımızı uçan kulaçlara dönüştürme gayretimiz devam edecek” dedi.