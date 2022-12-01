Fas ve Hırvatistan son 16'ya kaldı

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda F grubunda mücadele eden Hırvatistan ve Fas gruptan çıkmayı başararak, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Dünya Kupası’nda grup müsabakaları son maçlarla devam ederken, F grubunda da son 16’ya çıkan takımlar belli oldu. Fas, son müsabakasında Kanada’yı 2-1’lik skorla mağlup edip, gruptaki puanını 7’ye yükselterek gruptan lider çıkan taraf oldu. Gruptaki ilk müsabakasında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Fas, ikinci müsabakasında ise turnuvanın favorilerinden Belçika’yı 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Son mücadelede de Kanada’yı 2-1 ile geçen Kuzey Afrika temsilcisi, F grubunu lider tamamlayarak son 16 biletini almış oldu.

Son dünya ikincisi Hırvatistan son 16’da

2018 Dünya Kupası’nda final oynayarak ikinci olan Hırvatistan, Katar’da grup aşamasında karşı karşıya geldiği Belçika ile 0-0 berabere kalıp, puanını 5’e yükselterek, ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı. İlk maçta Fas ile 0-0 berabere kalan Hırvatlar, ikinci müsabakada Kanada’yı 4-1 mağlup etti. Hırvatistan, son maçta da turnuvanın favorilerinden Belçika ile 0-0 berabere kalarak, Fas’ın ardından ikinci olarak son 16 takım arasına ismini yazdırmış oldu.