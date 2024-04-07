Mete Vardar: 'Arzumuz Beşiktaş'ın sportif anlamda başarılı olması'

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, alınan kötü sonuçlar sonrası Başkan Hasan Arat’ın futbolcularla gerekli konuşmayı gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Arzumuz Beşiktaş’ın sportif anlamda başarılı olması” dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında karşılaşacağı Samsunspor müsabakası öncesi İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Asbaşkan Mete Vardar da takip etti. Ligde alınan kötü sonuçlar sebebiyle Başkan Hasan Arat’ın tesisleri ziyaret ederek oyuncu grubuyla gerekli görüşmeyi gerçekleştirdiğini dile getiren Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, “Önümüzdeki sezon bambaşka bir Beşiktaş izlemek ve izlettirmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Başkanımız Hasan Arat, futbolcularımızla gerekli görüşmeleri yaptı. Bundan sonra daha iyi bir takım izleyeceğimize inanıyoruz. Hepimizin arzusu Beşiktaş’ın sportif anlamda başarılı olması. 13 Nisan’da Samsunspor ile maçımız var. İnşallah daha iyi oynayan bir takım göreceğiz. Futbolcularımızın, başkanımız ve ikinci başkanımızın mesajlarını aldıklarını düşünüyoruz. Bundan sonra işimiz daha ağır” diye konuştu.

Süper Lig’de gidişatın istenilen düzeyde olmadığını söyleyen Vardar, "Türkiye Kupası bu sezon olmazsa olmaz. Kupayı almak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Teknik heyet ve futbolcular da bunun farkında" ifadelerini kullandı.