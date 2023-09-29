Mevlid-i Nebi haftası kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Mevlitte bir araya geldi. Tayyare Kültür Merkezi’nde yapılan programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Peygamber efendimizin yaşam tarzını kendimize düstur edinsek mahkemelere ihtiyaç kalmaz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikler Mevlid ve Tevhiş ile devam etti. Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar salonu hınca hınç doldurdu. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Peygamber Efendimizi anlasak, onun hayatını iyi araştırsak, onu örnek alsak, ticaretimizde, siyasetimizde, aile ilişkilerimizde sorunların yüzde 90’ını belki de halletmiş oluruz. Onun hayatını kendimize düstur olarak alsak mahkemelere, polise, jandarmaya ihtiyaç kalmaz. Süleyman Çelebi başta olmak üzere geçmişte çok değerli büyüklerimiz, ecdadımız ona naatlar yazmışlar, övgüler dizmişler” dedi.

Eski Belediye Başkanlığı Konutu’nun yıkımının başladığını ve yerine Süleyman Çelebi Külliyesi’nin yapılacağını da hatırlatan Başkan Aktaş, “Mevlit yazarı Süleyman Çelebi’nin Bursa’da meftun olması sebebiyle Süleyman Çelebi Külliyesi’nin inşaatı da başladı. Temennimiz odur ki seneye o düzenlenmiş alanda, inşallah daha güzel, daha kalabalık buluşmayla da bu coşkuyu, heyecanı arttırarak devam edeceğiz. İnşallah yeni açacağımız külliyede de mevlidi halka halka bütün dünyaya yaymak da Bursa’nın bir görevi olacak” diye konuştu.

Başkan Alinur Aktaş, ayrıca Bursa Mevlevihanesi’nin de 9 Ekim Pazartesi günü hizmete açılacağının müjdesini vatandaşlarla paylaştı.