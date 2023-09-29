Mudanya'da kaçağa geçit yok

Mudanya Belediyesi, kaçak yapıldığı tespit edilen inşaatların mevzuat gereği yıkımlarını sürdürüyor.

Mudanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çekrice ve Balabancık mahallesinde kaçak olduğu belirlenen yapıları mühürlerken, ruhsatsız yapılarda yıkım işlemi gerçekleştiriyor. Ekipler, program dahilinde kaçak yapıların yıkım işlemlerine devam edecek.

Kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili sürekli denetleme gerçekleştirildiğini hatırlatan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Deprem kuşağında bulunan kentimizde sağlıklı ve güvenli yapılaşma oluşturmak amacıyla kaçak yapılara karşı denetimlerimiz kararlı ve tavizsiz şekilde devam edecek” diye konuştu.