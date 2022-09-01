Odak, teşekkür etti

Silivri genelinde LGS sınavında dereceye giren öğrenciler Silivri Belediyesi tarafından ödüllendirilmişti. Odak okulları yönetimi de Silivri Belediyesine teşekkür etti.

Odak, teşekkür etti
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Okulun kurumsal iletişim ofisinden yapılan açıklamada “Silivri Belediye Meclisi kararıyla Silivri genelinde LGS sınavında ilk 10'a giren öğrenciler ödüllendirildi. Silivri genelinde ilk 10'da yer alan 7 öğrencimizi tekrar tebrik ediyor, başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Belediye Meclisi olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
Odak, teşekkür etti
Odak, teşekkür etti
Odak, teşekkür etti
Odak, teşekkür etti