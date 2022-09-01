Odak, teşekkür etti
Silivri genelinde LGS sınavında dereceye giren öğrenciler Silivri Belediyesi tarafından ödüllendirilmişti. Odak okulları yönetimi de Silivri Belediyesine teşekkür etti.
Okulun kurumsal iletişim ofisinden yapılan açıklamada “Silivri Belediye Meclisi kararıyla Silivri genelinde LGS sınavında ilk 10'a giren öğrenciler ödüllendirildi. Silivri genelinde ilk 10'da yer alan 7 öğrencimizi tekrar tebrik ediyor, başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Belediye Meclisi olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.