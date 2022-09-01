Odak, teşekkür etti

Okulun kurumsal iletişim ofisinden yapılan açıklamada “Silivri Belediye Meclisi kararıyla Silivri genelinde LGS sınavında ilk 10'a giren öğrenciler ödüllendirildi. Silivri genelinde ilk 10'da yer alan 7 öğrencimizi tekrar tebrik ediyor, başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve Belediye Meclisi olmak üzere programda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verildi.