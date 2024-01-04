Ödüllü oyun Timsah Ateşi 14 Ocakta İstanbul'da sahnelenecek

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi isimli oyun, 14 Ocakta İstanbul’da sahnelenecek.

Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı "Timsah Ateşi", 14 Ocak’ta Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nde "En iyi tiyatro oyunu" seçilen ve The Guardian Gazetesi tarafından “Feminist Tarantino gibi” benzetmesi yapılan oyun, Meghan Tyler tarafından kaleme alındı. Türkiye’de Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu prodüksiyonuyla sahnelenen oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

1989 yılında Kuzey İrlanda’da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan Timsah Ateşi’nde Alannah karakterini Funda Eryiğit, Fianna’yı Hazar Ergüçlü, babaları Peter Devlin’i ise Hidayet Erdinç canlandırıyor. Sevgisiz bir ev, kötürüm baba, işlemediği suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi kız Fianna ile dindar ablası Alannah’ın hikayesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk kara-komedi seyirciyle buluşuyor.