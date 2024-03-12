(Özel) Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor.

(Özel) Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Balıkesir’in Edremit ilçesi ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı’nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Balıkesir’in Edremit ilçesi kırsal Narlı Mahallesi ile Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesinde çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Çayın Balıkesir’in Edremit ilçesi tarafında yer alan vatandaşlar 19.21’de iftar vaktinde oruçlarını açarken yaklaşık 10 metre ilerideki Çanakkale yakasındaki komşuları ise 19.24’te oruçlarını açıyor.

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Mıhlı Çayı’nın Edremit yakasında yaşayan vatandaşlar “Biz Edremit’te oturuyoruz. Komşumuz olan Küçükkuyu’nun Mıhlı Mahallesi tarafındaki komşularımız bizden 3 dakika sonra iftarlarını açıyorlar.” Derken Çanakkale tarafından oturan vatandaşlar ise “Ezanımız Balıkesir tarafında okunduktan sonra bizim burada 3 dakika sonra okunuyor. Onlar oruç açarken biz bekliyoruz” dediler.