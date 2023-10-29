Pedallar Cumhuriyet için çevrildi

Kartepe’de Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi. Tura katılan bisikletseverler, Türk Bayrağı ile pedal çevirdiler.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın öncülüğünde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Kartepe’de bisiklet turu düzenlendi. Bisikletseverler bir araya gelerek Başkan Kocaman ile birlikte Kartepelilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Bisikletseverler, İlçe Emniyet ve Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleri altında ilçe genelinde şanlı Türk Bayrağı eşliğinde dolaştılar.

Turun ardından Kent Meydanı’nda çelenk konuldu. Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildi.

Kaymakam Hasan Öztürk ve Belediye Başkan Mustafa Kocaman, etkinlikler çerçevesinde İstiklal Caddesi’nde vatandaşlara Türk bayrağı da takdim etti. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan 5 bin Türk bayrağı paketleri vatandaşlara dağıtıldı.

Coşku içinde 100. yılı kutladıklarını ifade eden Kocaman, "Bağımsızlığımızı kazanmamız kolay olmadı. Ecdadımızın canıyla kanıyla bedel ödeyerek, nice zaferler kazanarak bizlere miras bıraktığı bağımsızlığımıza son nefesimize kadar sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.