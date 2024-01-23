Prof. Dr. Mustafa Sarı 'Marmara Denizi'nde balon veya aslan balığı yok'

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden medyada çıkan balon balığı haberlerini yalanladı. Prof. Dr. Mustafa Sarı net bir dille, “Marmara Denizi’nde balon ve aslan balığı yok” ifadesinde bulundu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, medyanın insanları paniğe sevk edebilecek konularla ilgili bilim insanlarından veya resmi kurumlardan görüş almadan haber yapmamaları gerektiğini hatırlatarak Marmara Denizi’nde balon veya aslan balığı bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.

Prof. Dr. Mustafa Sarı, sosyal medya hesabı üzerinden konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Birkaç gündür medyada “Balon Balığı Rotasını Marmara’ya Çevirdi” başlıklı haber yer alıyor. Haberde artan deniz suyu sıcaklıklarına bağlı olarak balon balığı gibi istilacı türlerin kuzeye doğru yolculuklarının devam ettiği, şu anda Ege’de oldukları ve böyle giderse Marmara’ya çıkabilecekleri anlatılıyor. Son bir yıl içinde Marmara Denizi’ni kapsayan ve iki mevsim boyunca tekrar edilen araştırmada balon veya aslan balığına rastlamadık. Ayrıca hiçbir balıkçı bugüne kadar balon veya aslan balığı yakaladığını resmi olarak bildirmedi. Marmara’da balon veya aslan balığı bulunduğuna dair hiçbir bilimsel makale yayımlanmadı. Ege Denizi’nde henüz Edremit Körfezi’ne bile ulaşmamış balon veya aslan balıkları. Medya mensuplarının insanları paniğe sevk edebilecek konularla ilgili bilim insanlarından veya resmi kurumlardan görüş almadan haber yapmamaları gerekir. İki haftadır "Marmara Denizi’nde balon veya aslan balığı yok,” demekten yoruldum!” dedi.