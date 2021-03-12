Minik öğrencilerden sağlık çalışanlarına anlamlı hediye

Sancaktepe İlkokulu 3 ve 4. sınıf öğrencileri, “2020 yılı kahramanları” adlı çizdikleri resimleri 1 yıldır korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı öncesi hediye etti.

SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik binası girişinde bulunan alanda öğrencilerin çizmiş olduğu resimler, okul müdürü, proje koordinatörü ve öğretmenler tarafından hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaankıralı ve sağlık çalışanlarına verildi. Etkinlikte konuşma yapan SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaankıralı, ”14 Mart Tıp Bayramı’nda tüm sağlık çalışanlarımızın verdikleri emekleri için hem tebrik ediyorum hem de onları kutluyorum. Bu kapsamda İstanbul Sancaktepe İlköğretim Okulu’nun 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin 1 yıldır dünyanın ve Türkiye’nin büyük savaş verdiği Covid-19 pandemisi ile ilgili hem duygularını yansıtan hem de sağlık camiasının bu savaşta ön mevzilerde verdiği yoğun uğraşına karşılık olmak üzere resim halinde duygularını dile getirdikleri bu eserlerine bizlere vermelerinden dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Özellikle okulumuzun yöneticileri ile birlikte bu resimleri tek tek dolaştık hakikaten çok duygulandık" dedi.

Proje sorumlusu ve okul Öğretmeni Bahri Enderbayrak, "Salgınla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarımız bizim gönlümüzün sadece yılda 1 kez değil 365 günün tamamında yer aldığını söylemek istiyorum. Bu mücadelede en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarımızla birlikte olduğumuzu onlarla beraber aynı mücadele içinde olduğumuzu ifade etmeye çalıştık" şeklinde konuştu.

Okulu Müdür Murat Ünver, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz bu zamanlarda 2020 yılı kahramanları adını verdiğimiz resim sergimizde amacımız toplumsal farkındalığı önce okulumuzdan başlatarak bulunduğumuz bölgede ve ilimizde yaygınlaştırmak. Bu projemizde bizlere yardımcı olan proje ortağımız Sayın Başhekimimize ve personelimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.