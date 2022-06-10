Satıcıya güvenip testini yaptırmadığı otomobilin kilometresi iki katı çıktı

İstanbul'da yaşayan Mustafa Çıldır, bir internet sitesinde gördüğü ve satıcının 150 bin kilometrede olduğunu söylediği otomobili 187 bin TL ödeyerek satın aldı. Satın aldığı esnada satıcıya güvenerek otomobili kilometre testine sokmayan Çıldır, daha sonra otomobilinin arızalar vermesi üzerine tamirciye gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. 150 bin kilometre diye satın aldığı otomobilini ekspertize götüren Çıldır, otomobilin 309 bin kilometrede olduğunu öğrendi. Çıldır, aynı satıcının aynı internet sitesinde aynı marka model otomobilin satışına devam ettiğini ve farklı vatandaşların da bu durumdan mağdur olabileceklerini belirtti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 10.06.2022 12:46
  • Güncelleme: 10.06.2022 13:02
Satıcıya güvenip testini yaptırmadığı otomobilin kilometresi iki katı çıktı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da ikamet eden boya ustası Mustafa Çıldır, yıllardır birikim yaptığı 187 bin Türk lirasıyla ikinci el otomobil almak istedi. Bir internet sitesinde bütçesine göre otomobil bakan Çıldır, bulduğu bir otomobili satın aldı. Satıcı kişi tarafından belirlenen ekspertizde gerekli bakımları yapılan aracın satıcısı, Çıldır’a aracın 150 bin km olduğunu belirtti. Satıcıya güvenerek aracı satın alan Mustafa Çıldır, aracı satın aldıktan sonra araçta tuhaf arızalar meydana geldiğini fark etti. Bu arızaları çözmek adına sanayiye giden Çıldır, aracını tekrar genel bakımdan geçirdi. Yapılan bakımlarda aracının aslında 150 bin km değil 309 bin km olduğunu öğrenen Çıldır, dolandırıldığının farkında vardı. Bunun üzerine satıcıyı telefon ile arayan Çıldır’ın aramalarına cevap veren olmadı. Kilometre farkından dolayı aracın daha az değeri olduğunu savunan Çıldır, hakkını aramak için Kartal’daki Anadolu Adliyesine giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Çıldır daha sonra aynı internet sitesi üzerinden araştırma yaptığında, kendisine aracı satan kişinin aynı marka ve model aracı farklı bir telefon irtibat numarası ile satışa devam ettiğini ve bu şekilde başka vatandaşların da mağdur olabileceğini belirtti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

"Bu kişiler kendilerine özel hat çıkartıyorlar o hatları da daha sonra iptal ediyorlar"

Olay hakkında konuşan Mustafa Çıldır, "Bu arabayı sahibinden.com sitesinden aldım. Satan kişi bana aracın 150 bin km olduğunu ve her şeyinin orijinal olduğunu söyledi ve satışını yaptı. Ben de söylediklerine itibar ettim ve gittim. Verdikleri konumda buluştuk, daha sonra araba hakkında bana bir mesaj gösterdiler, arabanın 150 bin km olduğu hakkında. Sonra ekspertize gittik fakat ben gösterdikleri mesaja inandığım için kilometre kontrolü yapmadım. Ekspertizde arabanın motorunda vesaire bir sorun çıkmayınca ben de satışını aldım. Meğerse bu insanlar dolandırıcıymış, sonrasında doğru yerlere kontrol için aracı götürdükten sonra arabanın kilometresi 150 bin değil 309 binmiş. Şahısları aradığımda ilk önce açıp bana ters cevap verdiler, sonrasında telefonları tamamen kapattılar. Anladım ki bu kişiler kendilerine özel hat çıkartıyorlar, o hatları da daha sonra iptal ediyorlar. Herhalde bu işi sürekli yapıyorlar çünkü sahibinden.com’a baktığım zaman şu an bile bu kişilerin ilanı var. Aynı marka aynı model hatta aynı mekanda fotoğraf çektirmişler. Arabaları 150 binde gösterip satıyorlar, insanları dolandırıyorlar. Ben de şu an savcılığa suç duyurusunda bulundum zaten, ben istiyorum ki bu insanlar cezasını çeksin. 187 bin TL para verdim ben bu arabaya ama maalesef arabanın kilometresi ile oynandığı için arabanın değeri düşmüş oldu’’ dedi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

5
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeni muhtar mazbatasını aldı

Yeni muhtar mazbatasını aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürler

DAHA FAZLA
Kurbanlık alımında İSMET farkı

Kurbanlık alımında İSMET farkı

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Berker Esen Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Silivri Belediyesi kendi elektriğini üretecek

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

'Temaşamata' ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek

‘Temaşamata’ ASEL BEBEK GÜLSÜN DİYE sahnelenecek