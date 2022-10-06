Silivri'nin en büyük problemlerinden biri daha çözülüyor

Silivri Belediye Meclisi 2022 yılı Ekim ayı meclis toplantısının 2. birleşiminin 1. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya MHP Grup Başkanvekili Sultan Aşkın, AK Parti Grup Başkanvekili Sami Barlas, CHP Grup Başkanvekili Bora Balcıoğlu ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 11 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ilçenin en büyük problemlerinden birini çözüme kavuşturacak olan Silivri Viyadükle Geçiş ve Otogar Kavşak Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

YILMAZ: “GENİŞ VE KAPSAMLI BİR PROJE OLACAK”

Meclis toplantısında gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Yılmaz, “Silivri’nin en büyük problemlerinden bir tanesini daha çözüme kavuşturuyoruz. Kınalı ile Büyükçekmece arasındaki E-5 karayolunda bir çalışma başlayacağız. Buradaki yolları, tüm yan yolları, tüm menfezleri yenilenecek ve tam netleşmemiş olsa da birkaç tane köprülü kavşak yapılacak. Aynı zamanda D-100 karayolundaki geçişleri kolaylaştıracak bir Geçiş Projemiz de olacak. Müteahhit firma ile verimli bir toplantı yaptık. Bizden E-5 üzerinde bir şantiye yeri talep ettiler. Bu proje oldukça büyük ve kapsamlı bir proje. Günlük araç trafiğinin 40 binleri bulduğu bir yerde yol çalışması yapmak takdir edersiniz ki çok zor ve meşakkatli olacak. Her gün saat 22.00’da başlayarak sabah 05.00’a kadar çalışma yapılacak. Gündüz bir çalışma yapılmayacak. Önce yan yollar yapılacak ve ardından da mevcut yollar yenilenecek. Bu firmaya 1 veya 2 yıllığına bir şantiye yeri tahsis edeceğiz. Firmadan aldığımız elektrik üst seviyede. Kazasız, belasız ve hızlı bir çalışmayla buradaki çalışmalarımızı bitirmeyi hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.