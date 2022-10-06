Tohumluk arpa dağıtımı devam ediyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Ekonomik kalkınma yerelden başlar” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Silivri Belediyesi, Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaların dağıtımına devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Büyükçavuşlu, Çeltik ve Yolçatı mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni ile 200 üreticiye 660 bin TL değerindeki 40 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 2.000 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünlerini davul zurna eşliğinde teslim alan çiftçiler, destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Volkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti. Silivri Belediyesi bu yıl yaptığı tohumluk arpa dağıtımları ile üreticilere doğrudan 8 milyon TL destek vermiş olacak.

ÖZTÜRK: “BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Büyükçavuşlu’daki törende konuşan Büyükçavuşlu Mahallesi Muhtarı Erdinç Öztürk, “Başkanımız Volkan Yılmaz’a çiftçilerimize yönelik verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyor, bu yardımların devam etmesini diliyorum.” dedi.

ÇİFTÇİ ÇEVİK: “BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ÜRETİCİLERİN YANINDA OLUYOR

Öztürk’ün ardından konuşan Çiftçi İsmail Çevik, “Köylü ve çiftçi milletin efendisidir. Başkanımız Volkan Yılmaz yaptığı yardımlarla bunu bize hissettiriyor. Her zaman üreticilerin yanında oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

DEMİR: “BAŞKANIMIZ DESTEKLERİYLE BİZİ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR”

Çeltik’te düzenlenen törende konuşan Çeltik Mahallesi Muhtarı Behzat Demir, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz destekleriyle bizi şaşırtmaya devam ediyor. Samandan gübre bertarafına kadar üreticilerimizin yanında oluyor. Kendisine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

ÇİFTÇİ EROĞLU: “DAHA ÖNCE BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANI GÖRMEMİŞTİM”

Demir’in ardından konuşan Çiftçi Remzi Eroğlu, “Başkanımızın yaptığı çalışmalardan dolayı çok memnunuz. Ben geçen yıl dağıtılan tohumluk arpalardan da ektim ve çok memnun kaldım. Bu yaşıma geldim, köylere gelip bu şekilde yardım eli uzatan bir Belediye Başkanı ile ilk defa karşılaştım. Samanıydı, yemiydi, tohumuydu, mısır silajıydı her türlü desteği bize veriyor. Başkanımız Volkan Yılmaz’a ne kadar teşekkür etsek azdır.” dedi.

AKTAŞ: “BAŞKANIMIZ BÜTÜN KÖYLERE EŞİT DAVRANIYOR”

Yolçatı’daki törende konuşan Yolçatı Mahallesi Muhtarı Samet Aktaş, “Başkanımız 2019 seçimlerinden önce ‘Ben uzak yakın, büyük küçük demeden bütün köylere eşit davranacağım’ demişti. Bunun en güzel örneğini bizim köyümüzde veriyor. Muhtarlık binamızın yenilenmesinden okulumuzun açılmasına, imam lojmanımızın yapılmasına kadar birçok hizmette büyük katkıları oldu. Her sene olduğu gibi bu sene de üreticilerimize saman, tohumluk arpa, ayçiçek yağı, bakla tohumu gibi desteklerde bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ KESER: “DESTEKLER SAYESİNDE GELİRİMİZ ARTIYOR”

Aktaş’ın ardından konuşan Çiftçi Çağatay Keser, “Ben üniversite öğrencisiyim. Yolçatı’da ailemle birlikte çiftçilik yapıyorum. Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiği günden beri bizlere destek sağlıyor. Bu destekler sayesinde girdi maliyetlerimiz düşüyor ve gelirimiz artıyor. Başkanımızın uzun yıllar boyunca bu desteklere devam etmesini temenni ediyorum.” diye konuştu.

“TÜRKİYE’DE ÇİFTÇİYE EN BÜYÜK DESTEĞİ VEREN BELEDİYEYİZ”

Törenlerde Silivri Belediyesinin zirai faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Milli ekonominin temeli tarımdır’ diyor. Silivri Belediyesi olarak bu sözden yola çıkarak; ilçemizin eskiden olduğu gibi tekrar tarım kenti olabilmesi adına 2019 yılında 300 dönümde üretime başladık. Buradan elde ettiğimiz tohumluk arpa ve samanları üreticilerimizle paylaştık. Bugün 3 bin 600 dönümde çiftçilik yapıyoruz. Bu yıl 400 ton yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa dağıtıyoruz. Silivri’de toplam ekilen tohumluk arpanın yarısı Silivri Belediyesinin dağıttığı bu ürünlerle olacak. Üstelik bu ürünleri systiva ile ilaçladık. Böylece kök boğaz atma ihtiyacı ortadan kalkmış oldu ve üreticilerimizi ciddi bir maliyetten daha kurtardık. Geçtiğimiz yıl 50 bin litre ayçiçek yağını 10 bin ailemize dağıtmıştık. Bu yıl ise 100 bin litre ayçiçek yağını, 5’er kiloluk dilimlerle 20 bin aileye ulaştıracağız. Bildiğiniz gibi yerli ayçiçek tohumu pek bulunmuyor. Herkes İsrail’in ya da Avrupa Birliği ülkelerinin tohumlarını ekiyor. Eğer biz Türkiye kendi kendine yetebilmeli diyorsak Türk tohumlarına önem vermemiz lazım. Nasıl ki bugün Türkiye Cumhuriyeti kendi İHA’larını, SİHA’larını yapmış ve dünyada parmakla gösterilir duruma gelmişse, Türk tohumculuğunda da aynı başarı hikâyesini hep beraber yazabiliriz. Bu düşünceden hareketle Cumhuriyet’in 100. yıl dönümünü kutlayacağımız 2023 yılında, 2023 paket yerli ve milli ayçiçek tohumunu üreticilerimizle paylaşacağız. Paketlerin her biriyle 15’er dönüm yer ekilebilecek. Yani Silivri’de 30 bin dönümün üzerinde alan yerli ve milli ayçiçek tohumları ile buluşacak. Bugün 20 büyükbaş hayvanı olan üreticilerimiz gübrelerinin bertarafı için yılda yaklaşık 20 bin TL masraf ediyor. Hayvancılarımızı bu masraftan kurtarmak adına belediyemizin envanterine bir katı gübre serpme aracı kazandırdık. Bize ulaştıklarında kepçemizle, kamyonumuzla ahırlarına kadar giderek gübrelerini bertaraf ediyoruz. Eğer tarlalarına taban gübresi olarak atmak isterlerse de serpme aracımızla gübreyi mercimek tanesi kadar parçalayarak, homojen bir şekilde tarlalarına serpiyoruz. Bu hizmetler için kendilerinden tek bir kuruş talep etmiyoruz. Bu yıl üreticilerimize yaklaşık 25 milyon TL doğrudan destek vereceğiz. Büyükşehir Belediyeleri de dahil olmak üzere Türkiye’de çiftçiye ve hayvancıya en büyük desteği veren belediyeyiz. Projelerimiz; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ankara Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçe belediyesi tarafından birebir taklit ediliyor. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Hem yaptığımız işin ne kadar doğru olduğu ispatlanmış oluyor hem de çiftçilerimiz birçok destekten faydalanmış oluyorlar. Bugün Türkiye’deki belediyelerde tarım konuşuluyorsa, belediyeler tarım desteklerini artırmayı hedefliyorsa bunda Silivri Belediyesinin çalışmalarının büyük etkisi vardır.” diye konuştu.

“İBB MEZBAHA YAPMAYARAK ÜRETİCİLERİMİZİ CEZALANDIRIYOR”

Silivri Belediyesi Canlı Hayvan Satış Pazarının yanında bir mezbaha yapılmasının şart olduğunu ifade ederek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrı yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesi olarak görevimiz olmamasına rağmen üreticilerimizi desteklemek adına İstanbul’daki ilk ve tek Canlı Hayvan Satış Pazarını kurduk. Burada üreticilerimiz, aracı olmadan tüketici ile buluşuyor ve ürününü değerinde satabiliyor. Tüketici de daha ucuz ve daha sağlıklı et yeme şansı yakalıyor. Ancak burada mezbaha olmamasından dolayı üreticilerimiz sıkıntı yaşıyor. En yakın mezbaha Esenyurt’ta. Üreticilerimizin hayvanını alan kişi ‘Ben senden bu hayvanı alacağım ama bunu kesime götürmek için kamyon lazım, mazot lazım ve Esenyurt’a gitmem lazım’ diyerek bir büyükbaş hayvandan 5 bin TL fiyat kırıyor. Biz bu mezbahayı çok istememize rağmen yapamıyoruz. Çünkü mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğu İBB’de. 2 yıldır söylemekten dilimizde tüy bitti. MHP Grup Başkanvekili olduğum İBB meclisinde bu konuyu en az 10 defa dile getirdim. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri ziyaretinde yüzüne de söyledim. Dedim ki, ‘Hayvan pazarımızın yanında bulunan Silivri Belediyesine ait araziyi İBB’ye tahsis edelim ve gelin, buraya bir mezbaha yapın.’ Cevap vermiyorlar. Diyorum ki madem cevap vermiyorsunuz, madem o devasa bütçeniz içerisinde çiftçiye, hayvancıya yer yok; o halde gelin bir A4 kağıdına imza atarak Silivri’de mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğunu Silivri Belediyesine devredin, o mezbahayı Silivri’ye ben yapayım. Yine cevap yine yok! Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor! Ne yapıyorlar ne yaptırıyorlar. Peki burada kim cezalandırılıyor? Hiç farkında olmadıkları, sabahın 5’inde uyanan ve bütün gününü hayvancılık yaparak geçiren üreticilerimiz cezalandırılıyor. Ama şunu iyi bilsinler ki ben bu işin peşini bırakmayacağım. O mezbahayı eninde sonunda Silivri’ye yapacağım.” dedi.

“KÖYLÜNÜN HAKKINI, HUKUKUNU İBB’DE SONUNA KADAR SAVUNACAĞIM”

Kırsal Mahalle Yasası hakkında vatandaşlara bilgiler veren Başkan Yılmaz, “Biz İBB Meclisinde MHP Grubu olarak 2019 yılının Kasım ayında bir teklif verdik. Dedik ki; köylerde ineği, marulu sulayan su ile Etiler’de, Bakırköy’de yüzme havuzunu dolduran su aynı fiyatta olmamalı. Köylerimize su 4’te 1 fiyatına verilmeli. Teklifimiz oy birliğiyle kabul edildi. 1 ay sonra Başkan İmamoğlu bu indirimi yaparsak İBB meclis üyelerine zimmet çıkar diyerek teklifi veto etti. Bize dediler ki ‘TBMM’den bir yasa çıkarılsın, biz de suyu köylere indirimli verelim.’ Bunun üzerine TBMM’ye bu konuyla ilgili yasa çıkarılması için başvurduk. AK Parti ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla TBMM’den bir Kırsal Mahalle Yasası çıktı. 2022 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren bu yasa sayesinde İSKİ artık istese de istemese de kırsal mahalle ilan edilen bölgelere suyu 4’te 1 fiyatına vermek durumunda kaldı. Yani şehir merkezlerinde suyun metreküpü 10 TL ise kırsal mahallelerimizde 2,5 TL oldu. Ayrıca yasa ile birlikte kırsal mahallelerimiz emlak vergisi ve çöp vergisinden muaf oldu. İlçe belediyeleri olarak artık kırsal mahallelere yapılan binalardan ruhsat harcı, iskân harcı, hafriyat harcı almıyoruz. Bu mahallelerimizdeki esnaflarımız basit usulde defter tutabiliyor. Şimdi köylerimizde şöyle bir sorun oluyor. Örneğin Çeltik’te kırsal mahallelerde vatandaşımız evine 2,5 TL’den su alıyor ancak bahçesinde bahçe saati olduğu için oraya 10 TL ödüyor. Bu bahçede vatandaşımız marulu, domatesi, havucu, patlıcanı suluyor. Üretim yapıyor burada. Bu konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bir diğer sorun da İSKİ’nin bir ikametgâh şartı getirmesi. Yani diyelim ki Büyükçavuşlu’da vatandaşın evi var ama ikameti bir nedenden dolayı Silivri’de. Onun Büyükçavuşlu’daki evine suyu pahalıya veriyorlar. Ya kardeşim yasa çıktı yasa! Köy yerleşik alanı içerisinde oturan hiçbir haneye suyu pahalı fiyattan veremezsin. İSKİ; ikametgâh şartı, bahçe aboneliği gibi konularla hâlâ ayak diretiyor. Ben pazartesi günü İBB meclisinde MHP Grubu adına yapacağım konuşmada bu konuyu gündeme getireceğim. Sizin hakkınızı, hukukunuzu sonuna kadar savunacağım.” diye konuştu.

Dağıtım törenlerine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

