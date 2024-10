Silivri SİBESO Başkanı Nuray Koçer'den Hafta Sonu Esnaf Ziyaretleri  

TAKİP ET

Silivri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer, hafta sonunu ilçedeki esnafları ziyaret ederek geçirdi. Yoğun çalışma temposuna rağmen her fırsatta esnafın yanında yer alan Koçer, bu hafta sonu da çeşitli sektörlerden esnafı ziyaret ederek işletmelerin durumlarını yerinde gözlemledi. Esnafın sorunlarını dinleyen ve taleplerini not eden Koçer, ilçe ekonomisinin canlanması için esnafla iş birliğine devam edeceklerini belirtti. Koçer, ziyaretleri sırasında esnafa hayırlı işler dileyerek, SİBESO olarak her zaman desteklerinin süreceğini vurguladı.