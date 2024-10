Silivri ve Çatalca Belediyesi'nden Afetlere Karşı Güçlü Eğitim İş Birliği

Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Afet İşleri Müdürü Uğur Tozlu, İstanbul İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kızılay Başkanı Emrah Aydın, AFAD Eğitim Şube Müdürü Yasin Odabaşı, Silivri İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ebru Menekşe, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, Silivri Kulüpler Birliği Başkanı Ali Tonta, STK temsilcileri, muhtarlar ve arama kurtarma ekibi üyeleri katıldı.

Silivri Belediyesi SAK ekibinin Çatalca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibine verdiği eğitim sona erdi. Eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından düzenlenen sertifika törenine, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de katıldı. Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi olarak afetlere karşı hazırlıklı olmayı zorunluluk olarak gördüğünü söyledi. Afetlere karşı önlem almanın öneminden söz eden Başkan Balcıoğlu, “Özellikle beklenen büyük İstanbul depremi gibi felaketler artık hayatımızın bir gerçeği. Bu tür felaketlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak yalnızca bir tercih değil, hepimiz için bir zorunluluktur” dedi.

“Her Kurum, Her Birey Üzerine Düşen Görevi Yerine Getirmeli”

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin hemen ertesi günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevlendirmesiyle Hatay’a gittiğini anlatan Başkan Balcıoğlu, “Bir şehrin nasıl tamamen yerle bir olduğunu görmek gerçekten yürek parçalayıcıydı. Arama kurtarmadan, ilk yardıma, çadır kurulumuna kadar her alanda büyük bir ihtiyaç vardı. Böyle bir senaryoya hazırlıklı olmanın yalnızca bir plan değil, hayat kurtaran bir zorunluluk olduğunu o gün bir kez daha anladım” şeklinde konuştu.

Deprem senaryolarına hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirten Başkan Balcıoğlu, "Her kurum, her birey üzerine düşen görevi yerine getirmeli ve afetlere karşı bilinçli olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Silivri Belediyesi'nin Çatalca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi'ne verdiği eğitimin başarıyla tamamlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, kurumlar arası iş birliklerinin İstanbul için büyük önem taşıdığını vurguladı. Silivri Belediyesi olarak, afetlere karşı ilçe genelinde yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmalarına da devam edeceklerini aktaran Başkan Balcıoğlu, “İlçemizdeki tüm okullarda öğrencilerimize yönelik afet bilinci eğitimleri düzenliyor ve tahliye tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, İstanbul AFAD ile iş birliği içinde gönüllü AFAD ekiplerimize yönelik eğitimler vermekteyiz. Bu süreçte gösterdikleri iş birliği ve destek için, İstanbul İl AFAD Müdürümüz Sayın Prof. Dr. Haluk Özener’e de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Tüm kurum ve kuruluşları afetlere hazırlık konusunda iş birliği yapmaya davet eden Başkan Balcıoğlu, deprem ve diğer afetlerin siyaset üstü konular olduğunu dile getirdi. Doğal felaketlerin parti ya da ideoloji gözetmeyeceğini vurgulayan Başkan Balcıoğlu, tüm afetlere karşı hazırlıklı olmayı “insanlık görevi” olarak tanımladığını kaydetti.

Çatalca Belediyesi ile iş birliklerinin devam edeceğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, daha güzel bir İstanbul için kurumlar arası iş birliklerini önemsediklerinin altını çizdi.

Başkan Güzel: 417 Hemşehrimize Temel AFAD Gönüllü Eğitim Programı başlattık

Törende konuşan Başkan Erhan Güzel, Çatalca Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalardan söz etti. Belediyeler arası iş birlikleri ve muhtarlarla koordineli yürütülen afet eğitim programlarını anlatan Başkan Güzel, “417 hemşehrimize Temel AFAD Gönüllü Eğitim Programı başlattık. Proje dahilinde, 21 hemşehrimiz Temel AFAD Görevlisi Eğitimini başarıyla tamamladı ve belgelerini aldı. Ayrıca, Destek AFAD Gönüllüsü eğitimi alan 3 gönüllü personelimiz, Bireyler ve Aileler İçin Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi kursuna katılarak bu konuda uzmanlık kazandı. Bu eğitmenlerimiz, mahallelerde muhtarlarımızla koordineli olarak yürüttüğümüz projelerle, hemşehrilerimize afet bilinci konusunda eğitimler verecekler” dedi.

Çatalca’da başlatılan kentsel dönüşüm projelerine dikkat çeken Başkan Güzel, güvenli yapılaşmanın yalnızca estetik yapılar inşa etmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda çevre dostu, dayanıklı ve uzun ömürlü binalar yapmayı hedeflediklerini aktardı. Çatalca Belediyesi olarak bu vizyon doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Güzel, deprem gibi doğal afetlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için hazırlıklı ve bilinçli olmak gerektiğini vurguladı.

Başkan Güzel, projede iş birliği yaptıkları Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Belediyesi'nin eğitmenlerine teşekkür etti. Hem Silivrililer hem de Çatalcalılar ’ın konforu ve güvenliği için Silivri Belediyesi ile iş birliklerinin süreceğini ifade eden Başkan Güzel, eğitim çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.