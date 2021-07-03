Silivri'de bir otelde zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Silivri'de bir otelde iddiaya göre yedikleri yemekten zehirlenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 03.07.2021 23:39
  • Güncelleme: ..
Silivri'de bir otelde zehirlenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Silivri’de bir otelde iddiaya göre yedikleri yemekten zehirlenen çok sayıda kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde Silivri Çanta Mahallesi’ndeki bir otelde yaşandı. İddiaya göre, bir etkinlik kapsamında otelde bulunan kafilede çok sayıda kişi yedikleri yemekten zehirlenerek yardım istedi. Şahısların zehirlendiğini anlayan yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında zehirlendiği belirlenen vatandaşlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekiplerinin otelde yaptığı çalışmalar sürüyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Elektrik kesintisine dikkat !

Elektrik kesintisine dikkat !

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

3
İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

4
TEM'de zincirleme kaza, 2'si ağır 6 yaralı

TEM’de zincirleme kaza, 2’si ağır 6 yaralı

5
15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

6
Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

Sanal bahisteki oyun 2 milyon dolarlık dolandırıcılığı çıkardı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

DAHA FAZLA
Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma