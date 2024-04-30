Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de olumsuz hava şartlarından dolasıyla Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

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Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada’dan saat 19.00, Kabatepe’den ise saat 21.00 seferleri iptal edilmiştir” denildi.

Diğer yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam ettiği aktarıldı.