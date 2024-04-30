Gökçeada-Kabatepe hattında bazı seferler iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ilçesine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale’de olumsuz hava şartlarından dolasıyla Gökçeada hattındaki bazı seferler iptal edildi.

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, “Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada’dan saat 19.00, Kabatepe’den ise saat 21.00 seferleri iptal edilmiştir” denildi.

Diğer yandan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerin tarifeye uygun, Lapseki-Gelibolu hattı saatsiz olarak devam ettiği aktarıldı.