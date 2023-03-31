TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den İYİ Parti'ye geçmiş olsun ziyareti

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına gelerek, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan silahlı saldırı sonrası ziyarette bulundu. TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, yapılan silahlı saldırı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarıgül, ziyaret sonrası İl Başkanlığı binası önünde saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, "14 Mayıs tarihinde Türkiye’mizde seçimler yapılacak. Bu seçimler demokrasi bayramıdır. Bu seçimlerde yurttaşlarımız görüş ve düşüncelerini aktarmalı ve en sonunda da sandığa herkes saygı duymalıdır. Seçimlerin arifesinde bugün İYİ Parti’ye atılan kurşun AK Parti’ye, MHP’ye ve Türkiye Değişim Partisi’ne atılmıştır. Bu tip olayları hoş karşılamıyoruz. Bu tip olayları gerçekleştirenler mutlaka ortaya çıkarılmalıdır. Demokrasilerde kaba kuvvet yok. Demokrasilerde görüşlerimizi, düşüncelerimizi saygı ve sevgi ile anlatmak var. Vatandaşın vereceği karara da saygı duymak var. Türkiye Cumhuriyeti barıştan, demokrasiden, özgürlükten, insan haklarından, örfümüzden, töremizden ve geleneklerden yana olan bir yapıdan oluşmaktadır. Bu vesileyle İYİ Parti’ye atılan kurşun demokrasiye atılan kurşundur. Umarım ki seçim öncesi böylesine olaylar son olur" dedi.