THY yolcuları dokuz saattir Havalimanı'nda bekliyor

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında yaşanan rötarlar yolcuları mağdur ediyor. Türk Hava Yolları’nın Dalaman uçağı beş saat, Sivas uçağı ise dokuz saat rötar yaptı. Yolcular, Türk Hava yolları yetkililerinin uçaklarda kabin ekibi sıkıntısı yaşandığı için gecikmelerin yaşandığı açıklamasını yaptığını söyledi.

Türk Hava Yolları uçaklarında yarım saat ile dokuz saat arasında rötarlar yaşanıyor. Türk Hava Yolları uçaklarında yaşanan uzun gecikmeler nedeniyle yolcular Havalimanı’nda uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Havalimanı’nda kendilerine açıklama yapılmadığını ve kendileri ile ilgilenilmediğini söyleyen yolcular Türk Hava Yolları yöneticilerine sitem ediyor.

Dalaman’a gitmek için beş saattir beklediğini söyleyen bir yolcu, ”Türk Hava Yollarının yetkililerinin sorunlarımızı çözmesini bekliyoruz. Saat 12.00’de kalkması gereken uçak hala kalkamadı, ne zaman kalkacağı da belli değil. Dalaman’a uçuyorum. THY yetkilileri bize yaptığı açıklamada ekipler gelecekmiş, toplanacakmış” dedi.

“Uçakta kabin ekipleri yokmuş”

Sabah Elazığ’dan İstanbul aktarmalı olarak Dalaman’a gitmek için bilet alan başka bir yolcu ise “Elazığ uçağı ile geldim. Saat 10.00’dan beri buradayım. Elazığ’dan geldim. Dalaman’a gideceğim. Hiçbir bilgi vermiyorlar. Gelecekler gelecekler ama yoklar. Bize iki saat sonra bir yemek getirdiler. Başka bir şey yok. Çocuklarımızın ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. En son herkes gelmiş hostesleri bekliyoruz diyorlar. Uçakta kabin ekipleri yokmuş” dedi.

“Uçakta fazla bilet satmışlar”

Eşi ve çocuğu ile Sivas’a gitmek için bilet aldığını ancak uçakta fazla bilet satıldığı için kendisinin uçamadığını anlatan yolcu, ”Ben uçak bileti satın aldım. Satın almama rağmen şuanda uçamıyorum. Check-in’e geldiğim zaman eşim ve çocuğuma bilet verdiler çek-in yaptılar, uçuş kartı aldılar. Ama ben şu anda Havalimanı’nda Sivas’a gitmek için bekliyorum. Uçak overbook olmuş uçak. On dört veya 15 fazla bilet satılmış. Kapasitesinin üzerinde bilet satıldığı için. Bir de bu gün şöyle talihsiz bir olay olmuş. Sabah Sivas uçağı iptal olduğu için oradaki iptallerin tamamı akşama aktarılmış. Bu sefer hem akşam uçağının hem de sabah uçağının yolcuları mağdur oldu” dedi.

“Annemin yarın mevlidi gidemedik”

Dokuz saattir havalimanında beklediğini anlatan başka bir yolcu ise “Bizim de sabah 08.50’de uçmamız lazımdı. Kimse bize net bir açıklama yapmıyor. Her yarım saatte bir bahane uyduruyorlar. Önce dediler ki Antalya’dan pilot gelecek. Sonra dediler ki hava şartları, sonra yok uçağımız yokmuş. Kırk takla attılar kırk yalan söylediler. Dokuz saattir buradayım. Hiçbir yetkili gelip te açıklama yapmadı. Herkes kendi ihtiyacını karşıladı. Çantamda kraker vardı onu yedim. Net bir açıklama yok. Türk Hava Yolları ile gurur duyuyorduk. Onlar bize bunu mu layık görüyorlar. Yarın mevlidim var. Bana misafir gelecek. Ben ne zaman gideceğimde ne zaman yemek yapacağım. Türk Hava Yolları bana hazır yemek gönderecek o zaman. Annemin mevlidi vardı yarın. Misafirlerimiz orada bekliyor biz buradayız. Gidemedik hala” dedi.