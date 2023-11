Tour of İstanbul, 1 yılda tur atladı

TAKİP ET

İBB Spor İstanbul tarafından ilk kez bu yıl düzenlenen Tour of İstanbul Bisiklet Turu, UCI tarafından 2.1 kategorisine yükseltildi. 2024 yılındaki tura World Team seviyesinden bisikletçiler katılacak.

Türkiye’de bisiklet sporuna yepyeni bir soluk ve heyecan getiren Tour of İstanbul, ilk organizasyonunun hemen ardından sınıf atladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ilk kez bu yıl düzenlenen Tour of İstanbul, 2.2 kategorisinden 2.1 kategorisine yükseltildi. Kısa adı UCI olan Union Cycliste International -Uluslararası Bisiklet Birliği, İstanbul’un muhteşem tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri arasında dört ayrı parkurda gerçekleştirilen Tour of İstanbul’un 2.2’den 2.1 kategorisine çıkarıldığını açıkladı.

UCI Başkanı Lappartient’ten mektup

UCI Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi David Lappartient, Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu’na gönderdiği yazıda, yapılan değerlendirme sonucunda Tour of İstanbul’un 2024 Yol Bisikleti takviminde 2.1 kategorisi olarak yer alacağını bildirdi.

UCI notu: Mükemmel tur

UCI değerlendirme raporunda, turu beş kategoride notlandırdı. Buna göre organizasyonun mükemmel, yarış güvenlik tedbirlerinin mükemmel, takımların konaklamasının çok iyi, seyircilerle seyir keyfinin iyi ve TV yayınlarının da güzel olduğunu vurguladı. Raporun final değerlendirmesinde de Tour of İstanbul’un ilk yılı olmasına karşın, yarışların çok iyi geçtiği ve organizasyonun mükemmel olduğu vurgulandı.

World Teams için yolu açıldı

Tour of İstanbul’un 2.1 kategorisine yükseltilmesi, gelecek yıl World Teams kategorisinde yer alan bisikletçilerin de katılması anlamına geliyor. Yani turun kalite seviyesi daha da yükselmiş oldu.