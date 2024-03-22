Tuncay Şanlı: 'Buranın bir evladı olarak Sakaryaspor'da şampiyonluk yaşamak isterim'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor. Teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu Sakaryaspor’da yaşayan Tuncay Şanlı, takımı yeniden şampiyon yapmak istiyor.

Bir zamanlar Süper Lig’in önemli takımlarından olan ve yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna katkılar sağlayan Trendyol 1. Lig temsilcisi Sakaryaspor, sezon başında hedef belirlediği üst lig hayali için çalışmalarını sürdürüyor. Ligin 27. haftasında sahasında Altay’ı 2-0 mağlup eden yeşil-siyahlılar, 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucu 47 puanla 3. sırada yer alıyor.

Milli takım arasından sonra deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Sakaryaspor, yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig için adımlarını sağlam atıyor. Aynı zamanda Teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluğunu Sakaryaspor’da yaşayan Tuncay Şanlı, takımı yeniden şampiyon yapmak istiyor.

"Bizim bir düşüncemiz, bir hedefimiz var"

Hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Sakaryaspor Teknik Direktörü Tuncay Şanlı, "Tabii ki önemli hedeflerimiz vardı, Sakaryaspor’un hedefleri zaten bitmez. Fakat oyun, coşku olarak sahada taraftarın istediği o mücadele gücü yüksek bir oyun istiyorduk ki çoğu maçta da bunu gösterdik. Hem oyun olarak hem de mücadele olarak onu gösterdi. Genel anlama baktığımızda eksiklerimiz tabii ki var. Daha iyi olma noktalarımız vardı, kazanmamız gereken maçlar vardı. Belki iyi oynamayıp kazandığımız maçlar vardı. Bunun geneline baktığımızda şuanda 3. sıradayız. Önemli olan burada kalıcı olmak ve bundan sonraki maçlarda da aynı coşku, oyun ve düşüncede beraber düşünen bir takımla birlikte istediğimiz skorları alıp burada kalmak istiyoruz. Maç maç düşünüyoruz, kolay değil. Sonlara yaklaştıkça da mücadele gücü yüksek oluyor. Kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Ama bizim bir düşüncemiz, bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda da yolumuza devam ediyoruz" dedi.

"Buranın da bir evladı olarak şampiyonluk yaşamak isterim"

Sürecin sonunda takımın play-off’lara kalacağı ön görüsünde bulunan Şanlı, "Bizim derdimiz, amacımız Sakaryaspor. Teknik direktörlük tabii ki önemli bir düşüncemiz, kariyerimiz ve planlamamız; bundan önceki yaşadıklarımızdaki tecrübeleri aktarmamız, oyuncularla olan diyaloğumuz, bunlar tabii ki çok değerli ama önemli olan burada Sakaryaspor’un başarısı. Biz de bu başarı için ben ve ekibim elimizden geleni yapıyoruz. Ekibimde saatlerce çalışıyorlar, sürekli kafa yoruyorlar. O yüzden çok güzel bir ekibimiz var ve oyuncu grubumuzla da çok iyi anlaşıyor. Hedefimiz tabii ki şampiyon olmak. Evet play-off gözüküyor şu anda. Ama dediğim gibi en azından 3. olup final oynamak istiyoruz. 7 maç daha var neler olabileceğini görebiliyoruz, göremediğimiz anlar da olacaktır. Biz maç maç düşünüp, Sakaryaspor teknik direktörü ve buranın da bir evladı olarak şampiyonluk yaşamak isterim" diye konuştu.

"Başarıyı taraftarımızla elde edebiliriz"

Yeşil-siyahlı takımın taraftarları hakkında da konuşan Şanlı, "Taraftarımızın desteği bizim için çok önemli. Tabii ki cezalar, blok kapamalar oldu. Bunlar üzerinde çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü bu oyun taraftarla güzel ve taraftar olmadan bir anlamı yok. Ama bizim taraftarımız yanımızda olduğunda ve özellikle deplasmanda çok güzel bir taraftar grubumuz var. Onların desteğini her zaman hissediyoruz. İçeride de artık bu coşku son maçlarda olmaya başladı. Umarım bundan sonraki maçlarda da bizle beraber olurlar. Çünkü onların desteğine çok ihtiyacımız var. Başarı elde etmek istiyorsak taraftarımızla elde edebiliriz. O yüzden onları da aramızda görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.