Uludağ Üniversitesi'nde modern laboratuvarlarda güçlü bilimsel çalışmalara imza atılıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kurumun sahip olduğu tüm laboratuvar altyapılarını güçlendirmeye devam ediyor. Yatırım ve destekler sayesinde her geçen gün modernleşen birimlerde görev yapan akademisyenler de güçlü bilimsel çalışmalara imza atıyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile birlikte Mühendislik Fakültesi bünyesinde hizmet veren tüm laboratuvarları ziyaret etti. Fakülte Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ve akademisyenlerin de eşlik ettiği ziyarette, devam eden çalışmalar ve talepler konusunda görüş alışverişi yapıldı.

Başarı motivasyon gerektirir

BUÜ Mühendislik Fakültesi’ne ait tüm bölümlerdeki laboratuvarları tek tek gezen ve görevli personel ile görüşen Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, daha güçlü bir akademik ve bilimsel altyapının oluşturulması adına çalışmayı sürdürdüklerini vurguladı. Fakülte yönetimleri ve akademisyenler ile sıkı bir iletişim ağı kurduklarını aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Yakaladığımız sinerji sayesinde huzurlu bir çalışma ortamı oluştu. Bu da akademik personelimizin kendilerini daha fazla bilimsel çalışmalara yönlendirmesine vesile oluyor. Araştırma Üniversiteleri arasında yer alıyoruz. Bu sorumluluk ile hareket etmek ve kendimizi üst seviyelerde tutabilmek için ana hedeflerimizden kopmadan çalışmaya devam etmeliyiz. Akademisyenlerimize de bu anlamda elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Hep birlikte çalışacak, hep birlikte Üniversitemizi hak ettiği yerlerde tutacağız” diye konuştu.

Rektör Kılavuz, yapılan ziyaretlerde akademisyen ve araştırma görevlilerinden gelen talepleri de dinledi.