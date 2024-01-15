Vali Aygöl miniklerin TOGG isteğini yerine getirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, bir okul ziyaretinde minik öğrencilerin TOGG istediği yerine getirdi.

Vali Şefik Aygöl, geçtiğimiz hafta BİL-EN programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, TOKİ İlk/Ortaokuluna ve Aşağıköy İlkokulunda minik öğrencilerle bir araya geldi. Okul çıkışı öğrencilerin yerli ve milli araç TOGG’u görme istekleri oldu. Bunun üzerine Vali Aygöl talimat vererek, okullara TOGG’un geleceğinin sözünü verdi. Öğrencilerin bu istediğini haftanın ilk gününde yerine getiren Vali Aygöl, 3 okula da TOGG gönderdi. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken TOGG’u yakından görmek isteyen öğrenciler birbirleriyle yarıştı. Vali Aygöl’e teşekkür eden öğrenciler mutluluklarını dile getirdi.

Merkez Mehmet Akif Ersoy İlkokulu dışında TOKİ İlk/Ortaokuluna ve Aşağıköy İlkokulunda da TOGG’la buluşturulan öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.