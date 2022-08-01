Vali Yerlikaya’dan Silivri mesaisi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya hafta sonu Silivri’de bir dizi temaslarda bulundu. 31 Temmuz 2022 Pazar günü gerçekleşen ziyaretlerde İstanbul Valisi’ne Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Kültür Varlıkları Müdürü Mehmet Çapar Yiğit eşlik etti. Vali Ali Yerlikaya’ya ilçede tamamlanan ve devam eden projeler ile tarihi yapılarda planlanan restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verildi. Saat 07.00’da Piri Mehmet Paşa Cami ile başlayan ziyaret programı, 19 Mayıs Meydanı eski belediye binası alanı ve Kalepark Sosyal Tesisleri ile devam etti. Daha sonra Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen Ümmehan Elginkan Anaokulu Binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yapım çalışmaları yürütülen Millet Bahçesi ve Yeni Hükümet Konağı proje alanı, Silivri Belediyesi Mübadele Evi Projesi ve Naim Süleymanoğlu Spor Tesisleri ziyaret edildi. Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ile devam eden ziyaret programı Gülsen-Ökkeş Nakipoğlu Engelsiz Yaşam ve Eğitim Merkezi, Canlı Hayvan Pazarı ve TOKİ 4 Konutları okul projesi ile sona erdi. Restorasyon gerektiren tarihi yapıların yeniden ihyasına yönelik görüş alışverişinin de yapıldığı ziyaretlerde, Vali Ali Yerlikaya hayata geçirilen projelerden dolayı Başkan Yılmaz’ı tebrik etti. Başkan Yılmaz, göstermiş olduğu ilgi ve desteklerden dolayı İstanbul Valisi’ne teşekkürlerini iletti.