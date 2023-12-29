Yıkım esnasında su kullanılmaması esnafı toza buladı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde bir pasajın yıkımı sırasında tüm caddenin tozla kaplanması esnafın tepkisini topladı.

Lüleburgaz ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bir binanın yıkımı sırasında oluşan yoğun toz çevre esnafa ve vatandaşlara rahatsızlık verdi. Çalışmalar sırasında yoldan geçen bazı vatandaşların nefes almakta zorluk çektiği görülürken, bölgede iş yeri olan esnaflar ürünlerini işletmelerinin içine taşıyarak kapılarını kapattı.

Yıkımın çevreye rahatsızlık vermemesi için gerekli önlemlerin alınmaması esnafın işlerini aksatırken, yoldan geçen vatandaşlar yaşanan duruma tepki gösterdi. Yapılan yıkım çalışmasında sulama yönteminin kullanılmaması caddeyi yoğun şekilde toza boğarken, evlerinin pencereleri ve iş yerleri tozla kaplanan cadde sakinleri mağdur oldu.