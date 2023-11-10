Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıldönümünde Manyas'ta törenle anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 85.yıl dönümünde Manyas’ta törenle anıldı.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete irtihalinin 85. yıl dönümde Manyas ilçesinde de törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen ilk törende Manyas Kaymakamı Emre Yeşil ve Belediye Başkanı Tancan Barcin Atatürk Anıtına çelenk sundular. Siren sesleriyle birlikte iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı Anadolu Lisesi konferans salonunda yapıldı. Anma programında Gazi Mustafa Kemal Atatürk her yönüyle anlatılırken, şiirler okundu, sinevizyon gösterisi sonrası müzik öğretmeni Ezgi Çiçek yönetiminde ki oratoryo izlendi. Törene Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Ay, Hakim Onur Can Öztürk, Şehit aileleri ile Gaziler, siyasi parti ilçe başkanları, Sivil Toplum Örgütlerinin Başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldılar.