Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde renk cümbüşü yaşanmaya başladı

Baharın gelmesiyle birlikte, 700'ün üzerinde bitki türüne sahip Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

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  • 29.03.2022 14:29
  • Güncelleme: 29.03.2022 14:29
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde renk cümbüşü yaşanmaya başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Baharın gelmesiyle birlikte, 700’ün üzerinde bitki türüne sahip Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Baharın gelmesiyle birlikte Türkiye’nin ilk şifa bahçesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde renk cümbüşü yaşanmaya başladı. 14 dönümlük alan üzerine kurulu olan Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, 700’ün üzerinde bitki türüne ev sahipliği yapıyor. 17 yıldır İstanbulluların hizmetinde olan bahçede, ülkemizdeki bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkı sağlanırken, tedavilerde alternatif olarak kullanılan tıbbi bitkilerden faydalanma konusunda çalışmalar yürütülüyor. Birçok bitki çeşidinin açık ve sera alanlarında yetiştirilmesi nedeniyle görsel bir şölen de sunan bahçeyi, şehir yaşamının keşmekeşine kısa bir mola vermek isteyen herkes ziyaret edebiliyor. Bahçede aynı zamanda meraklıları için, tıbbi bitkiler üzerine çeşitli eğitim ve etkinlikler de düzenleniyor.

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Geleneksel tıbbın merkezi

Kurulduğu günden bu yana Zeytinburnu Belediyesi ile ortak yürüttüğü projelerle gelişmeye devam eden Tıbbi Bitkiler Bahçesi; Tıbbi bitkileri araştırmak, üretmek, tanıtmak, bitki çeşitliliğinin korunup geliştirilmesine katkıda bulunmak, tıbbi bitkilerin etkin ve güvenli kullanımlarını teşvik etmek, tıbbi bitkilerin kültür altına alınmasını özendirmek, çeşitli eğitim programları için çalışma alanı ve materyal sağlamak, tıbbi floradan faydalanma konusundaki çalışmalara zemin oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

700’ün üzerinde bitki türü

Haftanın her günü 09.00 - 16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilen Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde hâlihazırda 700’ü aşkın tıbbi bitki çeşidi bulunuyor. Bitkilerin büyük bölümü etiketlenirken, bazı etiketlerde QR kod vasıtasıyla bitki hakkında geniş ve sesli bilgi almak mümkün. Sentetik gübre ve ilaç kullanılmayan bahçede, bitki atıkları doğal gübre olarak değerlendiriliyor. Sulama için damlama ve yağmurlama yöntemleri kullanılıyor.

İHA

SHA-Y
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