'Kayı Bayrağı' ve 'Osmanlı Arması' çalışması

Bilecik Belediyesi tarafından askeri birlik duvarlarına yapılan ’Kayı Bayrağı’ ve ’Osmanlı Arması’nda kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan Tugay Komutanlığı önündeki dikey bahçede yürütülen çalışmalarda, duvarların boyanması ve peyzaj çalışması yapıldı. Bunun akabinde Tugay Komutanlığı istinat duvarında yer alan ’Kayı Bayrağı’ ve ’Osmanlı Arması’ yeniden boyanarak güzel bir görüntüye kavuşulması sağlandı.