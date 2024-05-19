Böylesi görülmedi: Kokuyu gizlemek için uyuşturucu maddeye kahve sürmüşler

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir tırda hassas burunlu dedektör köpek Carlos’un desteği ile polis ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan aramada 10 milyon lira değerinde 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kokuyu gizlemek için uyuşturucu maddeye kahve sürüldüğü ortaya çıktı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılarına bir kez daha darbe vurdu. Narkotik dedektör köpek Carlos destekli ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ile koordineli çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan ve sürücülüğünü Ü.Ö. isimli şahsın yaptığı Türk plakalı bir tır aracını durdurarak Narkotik dedektör köpek Carlos’un da desteği ile arama yaptı.

Yapılan arama sonucu zulalanmış halde piyasa değeri 10 milyon lira değerinde 50 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca şüpheli şahıs Ü.Ö’nün uyuşturucu maddelerin yakalanmasını önlemek ve narkotik dedektör köpeği yanıltmak için bahse konu uyuşturucu maddelere kahve sürdüğü ve bu şekilde kokuyu önlemeyi amaçladığı tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın işlemleri devam ediyor.