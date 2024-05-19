Trafik kazası geçirdiler, hastaneden sahneye koştular

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir gece önce trafik kazası geçiren oyuncular, ertesi gün "biletler satıldığı için seyirciye ayıp olur" diyerek sahneye çıktı.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Konusuz Mutsuzluk” adlı oyunu için son provalarını alan oyunculardan Kübra ve Yiğit Şafak çifti evlerine dönerken motosikletle kaza yaptı. Ancak "biletler satıldığı için seyirciye ayıp olur" diyerek her şeye rağmen ertesi gün oyuna çıktılar.

Oyunu İstanbul’dan izlemeye gelen jüri ekibi Erbil Göktaş, Mustafa İri, Arzu Yanardağ ve Çisil Oral oyun sonrası iki oyuncudaki sargıların oyun gereği olduğunu zannettiler ama gerçeği öğrenince şaşırdı.

Enjeksiyonla ağrılarını dindirmeye çalışarak oyuna çıkan oyuncular, oyunda aynı performansla görevlerini yerine getirdiler.

Birinin kolunda birinin ayak parmağında çatlak olmasına rağmen, sahneye saygıları gereği oyuna çıkan oyunculara, gösterdikleri özveri karşısında duygulandığını belirten Ayvalık Belediye Tiyatrosu Direktörü Erkan Cılak, "İki oyuncu arkadaşımın geçirdikleri kaza sonucunda kol ve ayak parmaklarında çatlakların olduğunu bilseydim oynatmazdım. Bize raporların iyi geldiğini oyun oynayabilmek için sorun olmadığını belirttikleri için oyundaki rollerini canlandırmalarına izin verdik. Üzgünüm, bir yandan da seyirciye ve sahneye olan iş ahlakları için de onlarla gurur duydum" dedi.