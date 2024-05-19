Silivrili Milli Sporcu Alara Akbaş'tan Büyük Başarı: Dünya Gençlik Ligi'nde Bronz Madalya

Bu prestijli organizasyonda yarışan milli sporcumuz ve Silivri Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Alara Akbaş, büyük bir başarıya imza atarak ülkemize ve Silivri’ye bronz madalya kazandırdı.

Silivri Karate Spor Kulübü’nün başarılı sporcusu Alara Akbaş, Ümit Bayan 61 kg kategorisinde dünya gençlik ligi üçüncüsü olarak bronz madalya ile döndü. Antrenörü Serkan Tekgül yönetiminde yoğun bir hazırlık süreci geçiren Alara Akbaş’ın elde ettiği bu başarı, hem Silivri’ye hem de Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Silivri Toki Cumhuriyet Anadolu Lisesi ve Silivri Karate Spor Kulübü, Alara Akbaş’ın başarısını kutlayarak, ona destek veren antrenörlerine ve ailesine teşekkür etti. Bu başarı, genç sporculara ilham kaynağı olurken, Silivri’nin spor alanındaki yeteneklerini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Alara Akbaş’a ülkemize ve Silivri’ye yaşattığı bu gurur için teşekkür ediyor, gelecekteki müsabakalarda da başarılarının devamını diliyoruz.