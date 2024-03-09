'Yeraltından Notlar' 26 Mart'da Moda Sahnesi'nde

Ünlü Rus yazar Fyodor Mihayloviç Dostoyevski’nin eserlerinden "Yeraltından Notlar", Kemal Aydoğan’ın yönetiminde Gökhan Azlağ ve Sinem Kurt’un performansıyla Moda Sahnesi’nde izleyici ile buluşuyor.

Dostoyevski’nin 150 yıldır modern insanın yeraltı dünyasının kapısını açık tutan güçlü eseri, bu defa Hilal Eren’in çevirisi, Kemal Aydoğan’ın yönetiminde Gökhan Azlağ, Sinem Kurt’un performansıyla seyirci ile buluşuyor. 26 Martta Moda Sahnesi’nde sahnelenecek performansın biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

Kendini gerçek dünyadan soyutlayan ya da soyutlamak zorunda kalan, iç çatışmaları ve hezeyanları hayatına yön veren yeraltı adamının eşsiz hikayesi. Dostoyevski’nin kült metnine yapılan bu güncel uyarlamada, kişinin kendini var etmek ya da var olduğuna kendini ikna etmek için verdiği iç ve dış mücadele, bugünden ve buradan aktarılıyor.