1 çocuk babası genç adam boğularak hayatını kaybetti
Çerkezköy'de yaşayan 1 çocuk babası 25 yaşındaki İbrahim Polat yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Talihsiz olay Silivri’de meydana geldi. Çerkezköy’ün tanınan siyasetçilerinden Ahmet Yıldız’ın da yeğeni olan 1 çocuk babası 25 yaşındaki İbrahim Polat yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
Genç adamın cenazesi bugün Cuma namazına müteakiben Fevzipaşa Camiinde kılınan cenaze namazını ardından Kızılpınar Trakyum mezarlığına gözyaşları arasında defnedildi.
Çerkezköy Bakış