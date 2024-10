Başkan Balcıoğlu, 2025-2029 Stratejik Planını Sundu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye meclisinin Ekim ayı III. Birleşiminde 2025-2029 stratejik planı anlattı. 8 stratejik amaç ve 25 hedeften oluşan plandan söz eden Başkan Balcıoğlu, stratejik planın sadece yasal zorunluluk olmadığını, kaynakların en iyi şekilde kullanılarak ortak vizyon oluşturan yol haritaları niteliğinde olduğunu ifade etti.

Başkan Balcıoğlu, stratejik planın kentin beş yıllık hedeflerini belirlemenin yanı sıra hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemleri de içerdiğini belirtti. Planların uygulanması sürecinde katılımcı yöntemlerden faydalanıldığından bahseden Başkan Balcıoğlu, Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurumları ve vatandaşlarla hareket edildiğini kaydetti.

“Planımızı oluştururken hemşerilerimizin sesine kulak verdik”

“Belediye Kapınızda” uygulamasından söz eden Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin her mahallesini ziyaret ederek vatandaşların görüş ve önerilerini dikkate aldıklarının altını çizdi. Stratejik plan sürecinde açılan, “birlikte.silivri.bel.tr” adresinden yaklaşık 5 bin görüşün dikkate alındığını aktaran Başkan Balcıoğlu, “Planımızı oluştururken hemşehrilerimizin sesine kulak verdik, onların taleplerini, isteklerini ve ihtiyaçlarını ön planda tuttuk” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millete efendilik yoktur, hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur” sözlerini hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Bu plan, sadece sayılardan ibaret değil, kentimizin her alanında daha yaşanabilir bir ortam yaratmayı hedefleyen bir rehberdir. İnanıyorum ki, bu planın başarıyla uygulanmasıyla Silivri, yalnızca yerel değil, bölgesel ve ulusal kalkınmaya da çok daha fazla katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Geçtiğimiz dönem stratejik planda yer almayan fakat kentin geleceği için önemi büyük olan alanları anlatan Başkan Balcıoğlu, “Bu dönemde, önceki stratejik planda yer almayan ancak kentimizin geleceği için büyük önem taşıyan İl Risk Azaltma Planı (İRAP), Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve Eylem Planı ile Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı gibi çok önemli belgeleri stratejik planımıza dahil ettik. Bu belgeler, hem Silivri'nin karşılaşabileceği doğal afet risklerine karşı hazırlıklı olmasını sağlayacak hem de trafik güvenliği, iklim değişikliğiyle mücadele ve akıllı şehir teknolojileri gibi kritik alanlarda bizi geleceğe hazırlayacak çözümler sunmaktadır” şeklinde konuştu.

İRAP, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, İklim Değişikliği Uyum Stratejisi, Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’ndan bahseden Başkan Balcıoğlu, “Özellikle İRAP, olası afetlere karşı risklerin azaltılması ve önlem alınması konusunda bize yol gösterirken, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi, ilçemizdeki trafik güvenliği için somut adımlar atmamızı sağlayacak. İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ise, kentimizin iklim değişikliği etkilerine uyum sağlayarak, doğal kaynaklarımızı ve yaşam alanlarımızı korumamıza yardımcı olacak. Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile de teknolojik altyapımızı geliştirerek, Silivri’yi daha modern, teknolojik ve akıllı çözümlerle donatılmış bir kent haline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Misyonumuz, Silivri’yi tüm zorluklara karşı güçlü hale getirmek”

Stratejik planın misyonunu anlatan Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri korumak ve bu değerleri geleceğe taşımak için çalışacaklarını belirtti. Kimseyi geride bırakmadan, halkçı ve kapsayıcı bir anlayışla çalışacaklarını aktaran Başkan Balcıoğlu, “Misyonumuz, Silivri'yi tüm zorluklara karşı güçlü ve dirençli bir şehir haline getirirken, vatandaşlarımızın kendilerini bu kentin bir parçası olarak hissedeceği birlikte güçlü bir gelecek inşa etmektir” dedi.

“Vizyonumuz, yerel değerlerimizi koruyarak Silivri’yi geleceğe hazırlamak üzerine kurulu”

Stratejik planın vizyonundan bahseden Başkan Balcıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır” sözlerini hatırlattı. Silivri’yi sürdürülebilir ve güçlü bir ilçe haline getirmek için hareket edeceklerinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, “Vizyonumuz ise, yerel değerlerimizi koruyarak Silivri’yi geleceğe hazırlamak üzerine kuruludur. Doğaya saygılı, kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, dayanıklılığı yüksek ve ekonomisi güçlü bir kent oluşturmak ana hedeflerimizden biridir. Amacımız sadece bugünü değil, Silivri’yi her alanda geleceğe taşıyacak, örnek alınacak bir yerel yönetim modeli oluşturmaktır” diye kaydetti.

Dünyada sürdürülebilir kalkınma adına atılan adımlardan biri olan, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de göz önünde bulundurulduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Stratejik planımızı hazırlarken, dünyada sürdürülebilir kalkınma adına atılan en önemli adımlardan biri olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni de göz önünde bulundurduk. Önceki planlarımızda yer almayan bu hedefleri, bu kez Silivri için bir rehber olarak planımıza dahil ettik. Bu hedefler, 2030 yılı sonuna kadar dünya genelinde açlık ve yoksulluğun sona erdirilmesi, iklim değişikliği ile mücadele, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve nitelikli eğitimin yaygınlaştırılması gibi küresel ölçekte kritik başlıkları kapsıyor. Aynı zamanda, sorumlu üretim ve tüketim anlayışını teşvik eden bu 17 ana başlık, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için tüm dünya ülkeleri tarafından benimsenmiş durumda. Ancak, en azından kendi ilçemizde hiçbir çocuğun okula aç gitmediği, sosyal belediyecilik anlayışımızla hiçbir hemşehrimizin yoksulluk korkusuyla yalnız kalmadığı bir geleceği inşa etmek elimizde. Sosyal demokrat bakış açımızla, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yanıt veren, dayanışmayı ve sosyal adaleti gözeten bir yönetim anlayışını Silivri'de hayata geçirebiliriz.

Kentimizdeki tüm vatandaşların, özellikle dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmek, ekonomik ve sosyal güvencelerini sağlamak, kaynaklarımızı doğru ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Silivri bırakmak önceliklerimiz arasındadır.”

“6 Şubat depreminin acısı taze, İstanbul depremi bir gerçeklik”

Deprem riskine karşı Silivri’yi daha güvenli hale getirmek için çalışacaklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, “Ne yazık ki, 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin acısı hala taze ve hepimizin bildiği gibi, beklenen İstanbul depremi bir gerçeklik. Silivri, kıyı şeridi ve yapı stokuyla bu riskten büyük ölçüde etkilenebilecek bir bölge. Bu nedenle, deprem riskine karşı ilçemizi daha güvenli hale getirmek için gerekli tüm adımları kararlılıkla atacağız. Vatandaşlarımızı deprem konusunda bilinçlendirmek, riskli yapıların tespitini yapmak ve imar denetimlerini artırarak Silivri’yi dayanıklı bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bakanlıklar ve merkezi hükümet nezdinde bu konuda sizlerin de bizimle Silivri’nin geleceği için el birliğiyle çalışacağınıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Silivri’yi modern, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışıyoruz”

Ulaşım ve altyapı hakkında konuşan Başkan Balcıoğlu, “Ulaşım ve altyapı projelerimizle Silivri’yi modern, erişilebilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. İBB ile iş birliği içinde yolların iyileştirilmesi ve ulaşım olanaklarının artırılması gibi konulara odaklanıyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, Fen İşleri ekipleri ve İBB birimlerinin ortak çalışmasıyla altyapı iyileştirmelerinin süreceğini söyledi.

“Tarımsal üretim, Silivri için en önemli fırsatlardan biri”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Köylü milletin efendisidir” sözlerine atıf yapan Başkan Balcıoğlu, tarımın siyaset üstü bir konu olduğunu söyledi. Tarımsal üretimin, Silivri için stratejik bir alan ve en önemli fırsatlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk 6 ayda, tarım ve hayvancılık alanında önemli adımlar attık ve çiftçilerimize ciddi destekler sağladık. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz ve TÜRAM (Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi) projelerimizle, yerel ürünler ve aromatik bitkiler başta olmak üzere, tarımsal üretimi artırmayı hedefliyoruz” diye kaydetti.

Başkan Balcıoğlu, çiftçilerin daha bilinçli ve verimli tarım yapmalarını sağlamak adına projeler geliştirileceğini söyleyen Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Silivri’yi tarımda güçlü bir merkez haline getirmek temel hedeflerimizdendir. Bunun somut örneklerine gelince, bugüne kadar;

20 mahallede 1320 üreticimize arpa tohumu desteği sağladık. Bu rakamı 2075 üreticiye çıkararak toplamda 415 ton arpa dağıtmayı hedefliyoruz. Bu destekle yaklaşık 19 bin dönüm arazi ekilecek ve 6 milyon TL’nin üzerinde bir katkı sağlanmış olacak. 34 bin adet saman balyası dağıttık. 80 bin adet yazlık sebze fidesi dağıtarak çiftçilerimize önemli bir destek sağladık. Ayçiçek tohumu desteği ile 1250 paket ayçiçeği tohumu dağıtımı gerçekleştirdik. Ayrıca, atalık sebze tohumları ve arıcılık projeleriyle tarımsal çeşitliliği artırdık.

Arıcılık faaliyetlerimizi genişlettik, tıbbi ve aromatik bitki üretimi için çiftçilerimize danışmanlık ve destek sağladık. Bu projelerle üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürmeyi ve verimliliği artırmayı amaçladık. Toplamda 16 milyon TL'yi bulan desteklerle, tarımsal kalkınmaya yönelik projelerimizi hayata geçirdik.”

“Geleceğin Silivri’si Vizyon 2050” düsturuyla, stratejik planın ötesinde geleceği garanti altına almak için çalışacaklarını kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Hemşerilerimize söz verdiğimiz Geleceğin Silivri’sini el birliğiyle inşa edeceğiz” dedi.