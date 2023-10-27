1 haftalık bebeği su kanalına bırakan annesiymiş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.

1 haftalık bebeği su kanalına bırakan annesiymiş
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1 haftalık kız bebeğini su kanalına bırakan kadının, bebeğin annesi olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Malta Mahallesi 32. Ada’daki su kanalından gelen ses üzerine vatandaşlar tarafından 1 haftalık kız bebek bulundu. Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Polis ekiplerince bölgedeki kameralar incelenerek, bebeği bıraktığı tespit edilen kadın gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Emniyetteki işlemleri devam eden kadının, bebeğin annesi olduğu öğrenildi. Kadının kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.