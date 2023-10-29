100. yıl coşkusunu uçaklar ile yaşadılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Havalimanı. Cumhuriyet’in 100. şılında kapılarını gençlere açtı. Düzenlenen uçak sergisi ve gösterisinye gençler havacılık sektörünü yakında tanıma fırsatı buldular.

Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Balıkesir Koca Seyit Havalimanı’nın ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Ayjet ve Afa Uçuş Okulları ile Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu tarafından "100. Yılda 100 Genç Havacılık ile Tanışıyor" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe Edremit

Kaymakamı Ahmet Odabaş, Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş, Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, Havacılık Bölümü öğrencileri, ilkokul ve lise öğrencileri ile gaziler katıldı. Öğrenciler apronda uçak tanıtım sergisini gezerken, etkinlik sonunda bir okula ait Diaomond DA 42 tipi eğitim uçağı ile gösteri gerçekleştirildi.

Edremit Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Abdullah Soykan, "Bugün Balıkesir Edremit Kocaseyit Havalimanı’nda Cumhuriyetimizin 100. yıl coşkusu için bulunmaktayız. Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu’ndan 100 öğrencimizle beraber Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamak üzere Balıkesir Kocaseyit Havalimanı Müdürü Taner Ödemiş‘İn misafiriyiz. Kaymakamımızın önderliğinde Edremit protokolü ile beraber Balıkesir Kocaseyit Havalimanı’nda Cumhuriyetin 100. yıl coşkusuna yaraşır bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinlik dahilinde de öğrencilerimiz burada hem havalimanını tanımış oldular hem de buradaki uçuş okullarımızın pilotlarıyla birlikte konu hakkında bilgi alışverişinde bulundular ve uçuş okulunun uçaklarını yakından tanıma fırsatını buldular. Bu vesileyle de yeni yüzyılın coşkusunu çok daha iyi bir şekilde yaşatmış olduk. Bu vesileyle başta sayın Kaymakamımız Ahmet Adabaş’a ve Müdürümüz Taner Ödemiş’e bu etkinliğe bizi davet ettikleri için Balıkesir Üniversitesi Edremit Havacılık Yüksekokulu olarak çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bizim öğrencilerimiz havacılık yönetimi, yani uçağın tekerlekleri yere değdiği andan tekrar havalanıncaya kadar bütün hizmetler için buralar onların yetişmesinde bu mekanlar çok önemli. Nice yüz yıllara diyorum" dedi.