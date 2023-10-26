Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı teması ile 2023 Kod Haftasında “Kodla Çanakkale” etkinlikleri kapsamında 100. Yılda Kodluyoruz etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılı teması ile 2023 Kod Haftasında Kodla Çanakkale etkinlikleri kapsamında Çan Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan ve Şube Müdürü Sami Can’ın da katılımıyla “100. Yılda Kodluyoruz” etkinliği gerçekleştirildi. Çan Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilişim Teknolojileri Alan Şefi İlhami Akyel ve Bilişim Teknolojileri Atölye Şefi Nesrin Açıkgöz’ün çalışmalarıyla gerçekleşen etkinliğe, Çan 23 Eylül Ortaokulu Teknoloji Tasarım öğretmeni Selçuk Düven, Şehit Engin Eker Ortaokulu Bilişim öğretmeni Ayşe Hoş Karazeytin, Etili Ortaokulu Bilişim öğretmeni Esra Yalçınkaya öğrencileriyle birlikte yaptıkları projeler ile katılım gösterdi. Projelerde blok temelli mBlock ve Scratch programlama yazılım platformları kullanılarak yazılan programlar Arduino kartlar kullanılarak çalıştırıldı. Yapılan robotik kodlamalar Çan 75. Yıl Murat Köse İlkokulu ve Mehmet Akif Ersoy ilkokulu öğrencilerine sergilendi. Etkinlik sonunda Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, Şube Müdürü Sami Can ve Çan Karşıyaka Hacı Fatma Bodur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Bahar Topçu Çelik tarafından katılımcı öğretmen ve öğrencilere katılım sertifikaları verildi.