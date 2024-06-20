14 araç ve sürücüsüne hız sınırından ceza
Bilecik'te düzenlenen 'Çevirmeli Radarla Hız Denetimi' kapsamında 14 araç ve sürücüsüne 30 bin 904 TL cezai işlem uygulandı.
Bilecik’te düzenlenen ‘Çevirmeli Radarla Hız Denetimi’ kapsamında 14 araç ve sürücüsüne 30 bin 904 TL cezai işlem uygulandı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölpazarı-Yenipazar yolu üzerinde yapılan ‘Çevirmeli Radarla Hız Denetimi’ kapsamında; hız sınırını aşan 14 araç ve sürücüsüne toplamda 30 bin 904 TL cezai işlem uygulandı.
Trafik ekipleri sürücüleri hız sınırına dikkat etmeye davet ederek iyi yolculuklar diledi.