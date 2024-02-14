Edirne’de bir simit fırını Sevgililer Günü’ne özel simit yaptı.

Kalp şeklinde sınırlı sayıda yapılan simitler kahvaltılık almaya gelen müşteriler tarafından büyük ilgi gördü. İşletme müdiresi sahibi Semra Laz, özel gün içi yapılan simitlerin müşterilerinde hoşuna gittiğini ve küçük de olsa insanları mutlu edebilmek için yaptıklarını ifade etti.

Sevgililer Günü dolayısıyla kalpli simitleri gelenek haline getirdiklerini belirten Laz, "14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel kalpli simitler yaptık. Sabah erken saatten itibaren 70 kadar kalpli simit yaptık. Bu zamana kadar hiç kalp şeklinde simit yapmamıştık, Sevgililer Günü’ne özel yaptık. Amacımız insanların yüzünü biraz olsun o gülümsemeyi göstermek ama talebin çok olduğunu görünce artık her Sevgililer Günü’nde yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Vitrinde kalpli simitleri gören Hasan Can Gülşen ise Sevgililer Günü dolayısı ile sevgilisi ve kendisine simit aldıklarını ve kahvaltı yapacaklarını belirtti.