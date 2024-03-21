1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

1969 Bilecik Spor Kulübü, Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü, hafta sonu oynayacağı Bayındırspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup’un 23. haftasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Pazar günü saat 15.00’de İzmir temsilcisi Bayındırspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. İstasyon Sentetik Sahası’nda günü çift idman ile geçen kırmızı şimşekler, bu maçı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor.

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Zorlu maç öncesi 1969 Bilecik Spor Kulübü, ligde 20 puanla 13. sırada bulunurken, ev sahibi ekip ise, 21 puanla 12. sırada yer alıyor.