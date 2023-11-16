2 kardeşten birini yaralayıp diğerini öldüren zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz akşam parkta işlenen cinayetin faili olduğu iddiası ile gözaltına alınan Gökhan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 kardeşten birini yaralayıp diğerini öldüren zanlı tutuklandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde geçtiğimiz akşam parkta işlenen cinayetin faili olduğu iddiası ile gözaltına alınan Gökhan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Muradiye Mahallesi 100. Yıl Caddesi üzerindeki Bülent Ecevit Parkı’nda alkol alan Uğur G. ve Veysel G.’ye silahlı saldırıda bulunan ve Uğur G.’yi öldürüp, ağabeyi Veysel G.’yi de yaralayan Gökhan E. (26) adlı şüpheli, Çorlu ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan cinayet şüphelisi Gökhan E. adliyeye sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kendisine ağır küfür ettikleri için tabancasına davranarak şahısları vurduğunu öne süren Gökhan E., pişman olduğunu söyledi. Şüpheli şahıs, nöbetçi hâkimlikçe tutuklanarak Tekirdağ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.