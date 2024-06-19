2024 Copa America'da heyecan başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) ev sahipliğinde yapılacak 2024 Copa America, yarın gece başlayacak ve 14 Temmuz’da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek. Bu yıl iki konferederasyonun ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada 16 takım yer alacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu’nun (CONMEBOL) düzenlediği Copa America’nın bu yıl 48.’si Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile ortaklaşa düzenlenecek. ABD’nin 14 farklı şehrinde 20 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvada 4 farklı grupta 16 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Güney Amerika’dan katılacak 10 takımın yanı sıra CONCACAF’tan Jamaika, Meksika, Panama, ABD, Kanada ve Kosta Rika yer alacak. Şampiyonada açılış maçı son şampiyon Arjantin ile Kanada arasında 21 Haziran Perşembe TSİ 03.00’te oynanacak.

Grup maçları 2 Temmuz’da sona erecek, çeyrek final turu ise 4 Temmuz’da başlayacak. Turnuvada 9-10 Temmuz’da yarı final maçları oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler çeyrek finale yükselecek.

En çok kazanan Uruguay ve Arjantin

1916 yılından itibaren düzenlenen Copa America’da Uruguay ’ilk şampiyon’ unvanını elinde bulundururken, 2011’de son kez mutlu sona ulaştı. Koronavirüs sebebiyle 1 yıl gecikmeli 2021 yılında yapılan son turnuvada ise Arjantin, kupayı müzesine götürdü. Tangocular, finalde Brezilya’yı 1-0 yenerek 28 yıllık hasreti de sonlandırmıştı. Uruguay ve Arjantin 15’er kez kupanın sahibi olurken, bu iki ülkeyi 9 kez ile Brezilya takip ediyor.

14 farklı stadyum

2024 Copa America’da müsabakalar toplam 14 stadyumda oynanacak. 10 farklı eyalette yer alan statlar şunlar:

AT&T Stadium, Q2 Stadium, NRG Stadium (Teksas), Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), Bank of America Stadium (Charlotte), East Rutherford (New Jersey), SoFi Stadium, Levi’s Stadium (California), State Farm Stadium (Arizona), Allegiant Stadium (Nevada), Arrowhead Stadium (Missouri), Children’s Mercy Park (Kansas), Hard Rock Stadium, Inter&Co Stadium (Florida).

Turnuvanın en golcüleri: Zizinho ve Mendez

Şampiyonanın en golcü isimleri Brezilyalı Tomas Soares da Silva (Zizinho) ve Arjantinli Norberto Mendez olarak yer alıyor. Zizinho, 6 turnuvada toplam 34 kez mücadele ederken, Mendez 17 maça çıktı ve iki isim 17 kez fileleri havalandırdı. Turnuvada ayrıca Perulu Teodoro Fernandez ile Uruguaylı Severino Varela 15’şer gol kaydetti. Aktif futbol kariyerini sürdüren Paolo Guerrero ve Eduardo Vargas’ın 14, Lionel Messi’nin 13 ve Alexis Sanchez’in 7 golü bulunuyor.

Messi, rekor kırmaya hazırlanıyor

Arjantinli yıldız Lionel Messi, altı farklı Copa America turnuvasında (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021) ülkesini temsil ederken, Güney Amerika’nın önde gelen turnuvasının 7’sine katılan ilk Arjantinli oyuncu olmaya hazırlanıyor. Şilili kaleci Sergio Livingstone ve Brezilyalı Zizinho ile birlikte en çok maça (34) çıkan isim olan Messi, ilk maçta forma giymesi halinde rekorun sahibi olacak. 36 yaşındaki forvetin turnuva tarihinde 13 golü bulunurken, bu yaz beş gol daha atması halinde tüm zamanların en golcü oyuncusu olacak ve 17 gollük mevcut rekoru geride bırakacak. Ayrıca Messi, 17 asistle Copa America tarihindeki en çok asist rekorunu elinde tutuyor.

15 ülkeden 23 hakem görev alacak

Copa America’da 15 ülkeden 23 orta hakem görev yapacak. Turnuvada, Brezilya’dan 3, Arjantin, Şili, Kolombiya, Uruguay, ABD ve Venezuela’dan 2’şer, Bolivya, Ekvador, Guatemala, Meksika, Paraguay, Peru ve El Salvador’dan 1’er hakem düdük çalacak. Ayrıca kıta dışından İtalya’dan da hakem üçlüsü görev yapacak.

Turnuvada görev alacak hakemler şu şekilde:

Dario Herrera, Yael Falcon (Arjantin), Ivo Mendez (Bolivya), Wilton Sampaio, Raphael Claus, Edina Alves (Brezilya), Piero Maza, Cristian Garay (Şili), Wilmar Roldan, Jhon Ospina (Kolombiya), Augusto Aragon (Ekvador), Mario Escobar (Guatemala), Maurizio Mariani (İtalya), Cesar Arturo Ramos (Meksika), Juan Benitez (Paraguay), Kevin Ortega (Peru), Ivan Barton (El Salvador), Andres Matonte, Gustavo Tejera (Uruguay), Ismail Elfath, Tori Penso (ABD), Jesus Valenzuela, Alexis Herrera (Venezuela).

Süper Lig’den 3 futbolcu

Turnuvada Süper Lig’den 3 futbolcu ter dökecek. Galatasaray’ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sezonu Kasımpaşa’da geçiren Ekvadorlu Jackson Porozo ve MKE Ankaragücü’nün hücum oyuncusu Jamaikalı Renaldo Cephas, ülkeleri adına forma giyecek.

2024 Copa America’da gruplar şöyle:

A Grubu: Arjantin, Kanada, Peru, Şili

B Grubu: Venezuela, Jamaika, Ekvador, Meksika

C Grubu: Uruguay, ABD, Panama, Bolivya

D Grubu: Brezilya, Paraguay, Kolombiya, Kosta Rika