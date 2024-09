3. Geleneksel Silivri Panayırı yoğun ilgi gördü

Silivri Belediyesi'nin katkılarıyla, Evim Atölyem tarafından organize edilen 3. Geleneksel Silivri Panayırı, 31 Ağustos 2024 tarihinde Mimar Sinan Köprüsü'nde Silivri Kadın Emeğini Destekleme Projesi kapsamında düzenlendi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri; Sibel Işıköndeş, Mahmut Yıldızaydın ve Fatih Çepni, Belediye Başkan Yardımcısı Meral Kutlu, Halkla İlişkiler Müdürü Gizem Alibaş, Silivri Halk Eğitim Merkezi Müdürü Engin Akbal, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Derya Ural Erdim ve yönetim kurulu üyeleri, ÇYDD Silivri Şube Başkanı Mübeccel Çeşmecioğlu etkinliğe katılanlar arasındaydı.

Başkan Balcıoğlu, eşi ve ekip arkadaşlarıyla birlikte kadın emeğini destekleyen el yapımı ürünlerin sunulduğu stantları gezdi.

Panayır, ziyaretçilere birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler sundu. Programda takı tasarım, maske boyama, taş boyama gibi çeşitli workshoplar yer aldı. Çocuklar ve yetişkinler için düzenlenen geleneksel oyunlar, palyaço gösterileri ve köpük balon şovları da etkinliğin en keyifli anlarını oluşturdu.

Ayrıca, "Maskeni Tasarla" yarışmasıyla katılımcılar yaratıcılıklarını sergilediler. Dereceye giren tasarımcılar ödüllendirildi.

Gün boyunca süren etkinliklerde, müzik dinletileri ve Mübadil Otantik Halk Oyunları Ekibi'nin gösterileri de panayır atmosferini zenginleştirdi.

Sokak lezzetleri, fotoğraf köşeleri ve akşam boyunca sürecek müzik dinletileri, panayırın diğer cazip yanları arasında yer aldı.

KÜÇÜK: KADIN EMEĞİNE VE SANATA DESTEK

Evim Atölyem kurucusu Derya Küçük, etkinlikte yaptığı konuşmada duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: “Bugün 3'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz Silivri Panayırında alışveriş etkinliği dışında, Maskeni Tasarla Yarışması, atölyeler, geleneksel oyunlar, müzik dinletileri ve dans gösterileri ile dolu bir program sizleri bekliyor.

Evim Atölyem Silivri ekibi olarak mümkün olduğunca her etkinliğimizde tasarımın önemine dikkat çekmeyi hedefledik.

Bugünkü etkinliğimizde de Maskeni Tasarla Yarışması düzenleyerek, yaratıcılığı teşvik ediyor, çarpıcı, çağdaş tasarımların yaratılması için imkan sağlıyor ve tasarımın önemine dikkat çekiyoruz.

KIZ ÇOCUKLARINA DESTEK

Başlı başına kadın emeğine ve sanata destek amacıyla hazırladığımız panayırımız aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği aracılığıyla kız çocuklarının okumasına da katkı sunacaktır. Bu sebeple panayır ekibine katılarak bu sorumluluğu ortak olan değerli hanımefendilere de ayrıca çok çok teşekkür ederiz.

“EVİM ATÖLYEM SANAT VE KADIN EMEĞİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ'Nİ KURDUK”

Bugün bizim için çok önemli bir gün sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyoruz. Beş yıl önce “kadınlar üretiyor ama bu üretimin sürekliliğini sağlamalıyız” düşüncesiyle iki kadın olarak başladığımız, zamanla bir topluluğa dönüşen projemiz, artık sanatın ve kadın emeğinin desteklenmesi için çalışacak 11 Kurucu üyesiyle “Evim Atölyem Sanat ve Kadın Emeğini Geliştirme Derneği” olarak yoluna devam edecektir. Her zaman omuz omuza çalışacağımıza inandığım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

BALCIOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Bizi bu konuda destekleyen, cesaretlendiren ve destek verdiği daha da yüreklendiren Belediye Başkanım Bora Balcıoğlu ve değerli eşi Sena Balcıoğlu'nu huzurlarınıza davet ediyor şahsım ve evim atölyem kurucuları adına tekrar teşekkür ediyorum.”

BALCIOĞLU, TEBRİK ETTİ VE DESTEK SÖZÜ VERDİ

Başkan Balcıoğlu, belediye olarak kadın emeğini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Kadın girişimcilerin Silivri'ye olan desteğinden söz eden Başkan Balcıoğlu, “Kadınlarımızın emekleriyle şekillenen her ürün, onların özverisini ve gücünü yansıtıyor. Bizler de belediye olarak, kadınlarımızın bu gücünü desteklemeyi ve onlara daha fazla alan açmayı görev biliyoruz. Bu panayırda, sadece alışveriş yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kadınlarımızın hayatına dokunan birer destekçi oluyoruz” diye konuştu.

Silivri Panayırı'nın vatandaşların sosyalleşmesine katkı sunduğuna değinen Başkan Balcıoğlu, bu tür sosyal ve kültürel etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Programda Sanatçılar; Cihan May, Zühtü Uğur, Filiz Denizhan ve Grup Çalemice, katılımcılara müzik dinletisi sunarak panayıra renk kattı.